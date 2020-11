Nou scandal in lumea interlopa din Chiajna. Calin Pana, acuzat ca si-a batut un rival. Victima ar fi Romeo Rasdan

"La data de 17 noiembrie, in jurul orei 13:40, politistii din Chiajna au fost sesizati, prin apel 112, de un barbat, cu privire la faptul ca, in aceeasi zi, in jurul orei 12:30, in timp ce se afla in localitatea Chiajna, din Ilfov, a fost agresat fizic de doua persoane.Politistii din Chiajna s-au deplasat la fata locului, fiind gasita doar persoana vatamata, care a relatat aspectele indicate in sesizare.In urma verificarilor, politistii au identificat persoanele implicate, in cauza fiind vorba despre un barbat de 49 de ani, ce reclama agresiunea si alte doua persoane, respectiv un barbat si o femeie, banuite de comiterea agresiunii sesizate, in varsta de 31 si 34 de ani, toate persoanele fiind din judetul Ilfov.Echipajul medical sosit la fata locului a transportat persoana vatamata la o unitate spitaliceasca din Bucuresti, pentru acordarea de ingrijiri medicale.In prezent, politistii efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente", a transmis IPJ Ilfov intr-un comunicat de presa.Calin Pana, fratele campioanei la culturism Alina Pana, a fost batut in vara acestui an, pe o strada din Chiajna de membrii clanului Litrasu. El si Liviu Iordan au ajuns atunci la spital cu rani grave.Romeo Rasdan a fost consilier local in Chiajna si a fost implicat in mai multe scandaluri.Citeste si: