Caz revoltator la Iasi. Un preot, suparat pe un tanar care i-a facut plangere, l-a parat la enoriasi. "S-a plans parintele ca s-a simtit umilit"

Practic, in timpul predicii de la slujba care a fost oficiata sambata, 15 august, preotul Teofil Leustean, de la o biserica din cartierul iesean Tomesti, i-a informat pe enoriasi ca a fost chemat la Politie pentru a da o declaratie. Potrivit jurnalistului Ionut Benea, preotul s-ar fi plans ca s-a simtit umilit de situatia in care a fost pus, aceea de a da declaratii in fata oamenilor legii, motiv pentru care a tinut sa spuna, cu nume si prenume, cine e "de vina" pentru asta.Iata relatarea facuta de jurnalistul Ionut Benea, din Iasi, pe contul sau de Facebook Azi, in timp ce imi beam cafeaua, mi-am auzit numele si adresa de la statia de amplificare a bisericii din cartier. Dupa cateva secunde, am auzit si numele Iuliei, si inca o data adresa la care, impreuna, locuim in Tomesti.Ne-au fost spuse la predica imediat dupa ce au fost pomenite, laudativ, numele celor care au dat bani, in ultima perioada, Bisericii "Nasterea Domnului". Spre deosebire de ei, noi am fost strigati la categoria "Si acum, dragi credinciosi, niste vesti proaste".Sa explic un pic contextul.In urma cu trei saptamani, de pe site-ul Politiei Romane, am trimis o petitie in care am expus o posibila incalcare a legii privind ordinea publica. Descriam cum, in fiecare zi de sarbatoare, de la biserica din cartier rasuna, uneori neinteligibil - dar extrem de voluminos - slujbele. Am expus in formularul online ca petitia mea nu are legatura cu optiunile religioase, nu imi doresc sa fie nimeni amendat. Scriam ca imi doresc doar, pe acea cale, sa aduc la cunostinta statului, prin Politie, despre o posibila incalcare a Legii 61/1991.Dupa cateva zile am fost sunat si vizitat de un comisar de la Sectia Rurala 1, al carui nume nu il mai retin. Politicos, omul mi-a spus ca el nu poate decat sa stea de vorba cu preotul paroh. In petitia mea, numele preotului nu a fost mentionat. Asta pentru ca nu a fost vorba de reclamarea unei persoane, ci a unei situatii.Revenind la dl comisar. A completat o declaratie, pe care am semnat-o. In hartie erau trecute aceleasi aspecte ca in petitia de pe formularul online. Mi-a citit-o, am fost de acord sa o semnez, ne-am urat unul altuia ziua buna si a plecat.Dupa slujba de astazi, am aflat, live, din curtea proprie, ce a urmat. Preotul Teofil Leustean a informat enoriasii - prezenti sau nu la slujba - de la aceeasi statie de amplificare, ca a fost chemat la Politie pentru a da o declaratie. S-a plans parintele ca s-a simtit umilit de acea vizita , punctand apoi, clar si raspicat - ca la starea civila - cine e de vina. Cu nume, prenume si adresa din buletin."Domnul Ionut Benea, de pe strada Torentului nr. 8A, si doamna Cristina Benea au formulat reclamatie ca ii deranjeaza slujba", a spus parintele. Noi, stupefiati, ascultam, din leaganul din curte.Parintele a purces in explicatii: "pe aici trec avioane si camioane", acesta fiind motivul, pentru care, a spus el, e nevoie de statia de amplificare pentru transmiterea slujbelor. Ne-a mai pomenit o data, cu tot cu adresa, dupa care a oferit enoriasilor si un pic de context: "Acum doi ani am fost la casa aceea (da, a repetat adresa noastra de acasa) si domnii (da, ne-au spus iar numele) mi-au spus ca nu sunt cu Biserica", a zis el.Adevarul e ca, acum doi ani, preotul a venit la noi in preajma sarbatorii "Sfintilor Petru si Pavel", cu ceva ce el a numit molifta apostolilor. A deschis poarta fara accept, a dat sa intre in curte fara accept si, politicos, i-am spus ca nu ne intereseaza. Noroc ca, la vremea aia, nu avea cainele lup, ca ne mai punea sa-i platim si sutana.Cam asta a fost singurul contact direct cu preotul de la parohia de langa casa noastra.Revenind la slujba, dupa strigarea ca la catalog a numelor noastre, preotul a trecut la un plebiscit, transmis si el de boxa: "Sunteti de acord sa mai transmitem slujbele la statie?". Cam ca Dragnea, cand isi interoga membrii de partid daca mai vor sa le fie presedinte. Parca si tonul a fost similar.Nu stiu ce au raspuns oamenii, insa deduc ca "da", deoarece transmisiunea a continuat.Sa inchei.Am incercat sa transmit acest mesaj fara patima. Sper ca am reusit. Faptul ca ne-am auzit numele la statia de amplificare din cartier, intr-o instigare la ura cum nu am mai trait, nu mi-a facut misiunea usoara.P.S. Acea petitie, precum si declaratia data dlui comisar, au fost facute in nume personal. In niciuna dintre situatii, Iulia nu a fost implicata. Ghinionul ei in toata aceasta vanatoare de vrajitoare e ca suntem si locuim impreuna. De unde i-a stiut, asadar, preotul numele? Nu stiu.P.S. 1 Luni, vom formula plangere penala pentru "incitarea la ura sau discriminare".Stiu, din experienta, ca nimeni nu va raspunde pentru asta, dar abia astept sa-mi aud numele, din nou, la boxa bisericii din cartier.