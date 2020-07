Caz scandalos la Casa de Pensii Alba. O femeie a primit timp de 16 ani mai putini bani la pensie decat i se cuveneau

Potrivit Digi24 , sefa respectivului angajat al statului spune ca nu are timp sa verifice tot ce fac oamenii din subordinea sa si da vina tot pe pensionara ca nu a venit sa sesizeze eroarea.Intre timp femeia a aflat ca nu isi va mai putea recupera niciodata toti banii care i se cuveneau si pe care nu i-a primit din vina statului roman si a functionarilor lui. Nedreptatea a fost descoperita dupa un control al Casei Nationale de Pensii la Casa de Pensii Alba.Femeia a mai primit doar o suma corespunzatoare ultimilor trei ani, in conditiile in care erorile de dinainte de aceasta perioada s-au prescris. Ana Birloncea traieste in satul Tauni din judetul Alba. Femeia s-a pensionat anticipat in 2002, apoi, dupa 2 ani, a mers sa depuna cererea pentru pensionarea la limita de varsta. Din neatentie sau din incompetenta, un functionar a introdus in baza de date un cod gresit. Asa ca, timp de 16 ani, femeia a continuat sa incaseze pensia anticipata, adica o suma mai mica decat cea care i se cuvenea.In 2002, la pensionarea anticipata, pensia Anei Birloncea a fost de 400 de lei. A crescut pana in 2020 la 704 lei. Daca ar fi luat pensia calculata corect, ar trebuit sa ia cu circa 40 de lei pe luna mai mult. In 16 ani, suma respectiva inseamna 7.300 de lei, bani care i se cuveneau femeii, dar pe care ea nu i-a primit pentru ca, la un moment dat, un functionar a gresit. Dupa ce au descoperit greseala si au recalculat, functionarii i-au inapoiat doar 1.202 lei din cei 7.300.Femeia nu a stiut niciodata ca trebuie sa primeasca mai multi bani si s-a multumit cu pensia pe care a incasat-o lunar, in toata aceasta perioada.