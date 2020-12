China este "cea mai mare amenintare pentru democratie si libertate in lume dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial", avertizeaza directorul serviciului de informatii al SUA

"Informatiile serviciilor noastre sunt clare: Beijingul intentioneaza sa domine SUA si restul planetei pe plan economic, militar si tehnologic", a declarat Ratcliffe, intr-un articol de opinie publicat pe site-ul Wall Street Journal.John Ratcliffe, fost congresman republican numit de Trump in functia de sef al DNI in primavara trecuta, considera China drept "cea mai mare amenintare pentru America astazi si cea mai mare amenintare la adresa libertatii si democratiei in lume dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial" (1939-1945).El a declarat ca a redirectionat resurse din bugetul federal anual de 85 miliarde de dolari alocat serviciilor de informatii pentru a pune mai mult accent pe China.Potrivit acestuia, abordarea spionajului economic al Chinei se bazeaza pe trei componente: "Jaf, copiere si inlocuire!".Aceasta strategie este ca entitatile chineze sa fure proprietatea intelectuala a companiilor americane, sa o copieze si apoi sa inlocuiasca companiile americane pe piata globala, sustine el.In articolul sau, Ratcliffe a mentionat de asemenea operatiuni in cursul carora agenti chinezi au recurs la presiuni economice pentru a influenta sau compromite parlamentarii americani."Serviciile noastre de informatii arata ca Beijingul desfasoara cu regularitate acest tip de operatiuni de influenta in SUA", sustine el. "Liderii chineze incearca sa subordoneze drepturile individului vointei Partidului Comunist", a mai acuzat Ratcliffe.Un purtator de cuvant al Ambasadei Chinei a respins comentariile sefului DNI, calificandu-le drept o "denaturare a faptelor" si ipocrite si a declarat ca acestea arata "mentalitatea inradacinata a Razboiului rece si prejudecati ideologice din partea unor persoane din partea SUA".Beijingul a indemnat frecvent liderii americani sa renunte la aceasta retorica fata de China, pe care o atribuie fricii lor fata de rolul in crestere al Chinei in lume.Declaratiile lui Ratcliffe reprezinta ultima salva de critici la adresa Chinei din partea administratiei lui Donald Trump , care incearca sa consolideze mostenirea dura a presedintelui la final de mandat fata de China dupa infrangerea sa la alegerile din 3 noiembrie.Abordarea lui Trump a dus relatiile dintre cele mai mari doua economii ale lumii la punctul cel mai scazut din ultimele decenii, iar analistii considera ca ar putea limita spatiul de manevra al administratiei Biden in relatia cu Beijingul, noteaza Reuters.In articolul sau, Ratcliffe a facut aluzie la date culese de agentiile de informatii americane conform carora reprezentanti chinezi ar fi incercat sa interfereze in politica interna a SUA.In acelasi timp, potrivit AFP, Departamentul de Stat american a declarat ca membri ai Partidului Comunist chinez sunt "ostili valorilor americane" si s-au angajat in "activitati nefaste".El a mai acuzat China ca a furat tehnologie de aparare americana pentru a alimenta planurile agresive de modernizare militara ale presedintelui Xi Jinping."Alegerile s-au incheiat. Sa fim acum onesti in legatura cu China", a declarat seful DNI pentru Reuters dupa aparitia editorialului sau.Intre alte probleme, Washingtonul si Beijingul se confrunta cu privire la modul de gestionare de catre China a epidemiei de coronavirus , presiunea chineza asupra Hong Kong, revendicarile contestate ale acesteia in Marea Chinei de Sud, in privinta unor probleme legate de comert si acuzatii de incalcare a drepturilor omului in Xinjiang.In articolul sau, seful DNI sustine ca autoritatile chineze ar fi "efectuat teste umane" asupra membrilor armatei chineze "in speranta de a dezvolta soldati cu capacitati imbunatatite biologic", dar fara sa intre in amanunte.Potrivit unor think tanks-uri cu sediul in SUA, China acorda o importanta tot mai mare biotehnologiei in strategia sa militara, dar nu au publicat informatii detaliate despre tipul de teste la care s-a referit Ratcliffe.Ratcliffe, care nu a stat decat foarte putin timp in Comisia pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor inainte ca Trump sa-l numeasca la conducerea DNI, a fost acuzat de democrati si de actuali si de fosti oficiali ai spionajului american de politizare a serviciilor de informatii, noteaza Reuters.Administratia Trump a restrictionat joi calatoriile in Statele Unite pentru membrii Partidului Comunist din China si familiile acestora.Conform noilor reguli cu efect imediat, vizele eliberate membrilor de partid si familiilor lor vor ramane valabile doar o luna de la eliberare si pentru o singura intrare. Anterior, unele vize permiteau intrari nelimitate si puteau ramane valabile pana la 10 ani, indica AFP.CITESTE SI: Cum a relatat presa controlata de Viktor Orban despre orgia gay la care a participat europarlamentarul din partidul premierului ungar