Cine este Jean Bistrițeanu, interlopul care a băgat spaima în Corduneni și l-a amenințat pe Fulgy, fiul Clejanilor. ” Îți dau 40 de topoare în cap”

Jean Brăileanu, pe numele real Jean Mărășanu și fratele său, Vandam Constantin sunt nepoții lui Cosmos Tănase, un interlop din garda veche cunoscut pentru scandaluri sângeroase în Iași.De fapt, conflictul interlop dintre clanul Cordunenilor şi cel al lui Vandam Constantin, venit aici din Brăila, datează încă din 2016, an în care membri ai celor două familii s-au încăierat.Însă scandalurile s-au mutat în mediul virtual Jean și Vandam i-au provocat în repetate rânduri pe rețelele de socializare de frații Corduneanu. Apoi, unul dintre Corduneni s-a filmat înjurându-i pe Brăileni și pe tatăl acestora decedat.Într-un final, acesta și-a cerut scuze, tot pe internet. Iar, ca urmare, Brăilenii au postat un video în care scuzele erau acceptate.La începutul anului, unul dintre membrii clanului Corduneanu a fost ridicat și reținut pentru 24 de ore după ce a transmis amenințări printr-un live pe Facebook. Ștefan Boncu le-a adresat injurii și amenințări celor din clanul rival. În tot acest timp Jean Brăileanu și fratele său Vandam Constantin desfăceau o șampanie în fața Palatului Culturii din Iași, conform BZI.ro Dacă în trecut, clanurile de interlopi se luptau cu săbii pentru supremația în anumite zone de interes, acum, lumea virtuală pare să le dea mai multă putere de influență. Ceea ce nu au înțeles, sau nu le pasă, este faptul că orice amenințare transmisă live le poate aduce dosar penal. Mai mult, unii își etalează și armele și chiar arată cât de bine știu să le folosească.Într-un astfel de ”sketch” Jean Brăileanu s-a filmat în timp ce flutură un cuțit și părea că se antrenează pentru încă un război online probabil.Zilele trecute, Jean Brăileanu l-a amenințat pe Fulgy, fiul Clejanilor, într-un live pe internet.”Cine e Mr. Moft? Aaaa, Fulgy? F… în… pe Fulgy, de-oi pune mâna pe el, de nu i-oi da 40 de topoare în cap”, a spus Jean Brăileanu."Informația negativă atrage. La un articol de cultură nu se uită foarte mulți. Gradul de cultură este scăzut. Probabil că doar un sfert din populație este reprezentat de intelectuali, restul fiind în categoria medie și chiar sub medie. Ce citesc și urmăresc aceștia din urmă? Cancanuri. Toți interlopii și maneliștii sunt pe prima pagină. Cancanul atrage, însă cel mai mult faptele cu violență, pentru că acolo este sânge, durere, teamă. Este răul, iar acest rău atrage. Oamenii caută senzationalul ", a explicat pentru Ziare.com psihologul criminalist Liviu Chesnoiu.La începutul anului(Romulus Markovics) din Oradea, le cerea membrilor grupării sale să îl blocheze pe Facebook pe Mircea Nebunu' (Mircea Balus), liderul grupării Sportivilor din București. Desi rude prin alianță, acesta din urmă fiindu-i naș lui Negus, cei doi au avut ceva de împărțit iar amenințările au curs râuri pe rețelele de socializare.Postarea lui Romulus Markovics pe Youtube are peste 160.000 de vizionari.Și, noul sef al clanului Duduianu, după moartea liderului Emi Pian în august 2020, "se lupta" cu rivalii pe YouTube și Tik-Tok . Are sute de mii de urmăritori."Chiar te rog din sufletul meu, care te vezi în stare să îmi iei șapcă din cap și să nu mai mi-o dai, să iți ajute Dumnezeu și Isus Hristos, Ai înțeles? Și mai departe, înțelegeți voi. Că văd că ați avansat așa... v-am lașat în pace să văd unde ajungeți fiecare... direct la t*** (cuvânt peiorativ- n.red.) mă refer. Nu la romani, direct la t*** (cuvânt peiorativ- n.red.) personal...Care ai ceva cu mine sau cu frații mei... eu evit să nu ajungem dușmani cu verii noștri și voi nu țineți cont. Cine mi-a luat șapca din cap, ori acum, ori peste 10 ani, tot trebuie să mi-o dea înapoi. ", spune Laurențiu Duduianu, cunoscut că Ciprian Pian, pe canalul de YouTube.Filmul care făcuse peste 140.000 de vizualizări, anul trecut, nu mai este dispobilil în prezent.În luna iulie 2020,"Fiecare ne-am luat cartierul nostru! Nu aveți voie, vere, să veniți peste zonele noastre: 1 Mai, Grivița, Chibrit, Giulești, Chiajna, Dragomirești. Duceți-vă, frate, în oraș! Duceți-vă unde nu sunt țiganii de țigănie!În caz că vă faceți ambiții, pur și simplu se irita țigănia! Daca nu luați în seama, facem belea chiar daca ajungem la pușcărie! Noi suntem obișnuiți cu pușcăriile!", spune unul dintre liderii clanului Sadoveanu.Însă cel mai "influencer" dintre toți, pare să fie, fratele maic al temutului Costel Corduneanu de la Iași. El spune în live-uri pe tiktok tot ce face și ce ar vrea să facă.