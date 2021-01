Cine o poate demite pe Doina Gradea de la conducerea TVR. Salariul urias al sefei Televiziunii Publice

Recent, un scandal de proportii legat de conducerea TVR a izbucnit din cauza programului de Revelion, considerat de prost gust si care sustine teoriile conspiratiei vehiculate in timpul pandemiei de COVID-19.Conform Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, SRTV isi desfasoara activitatea sub controlul Parlamentului.Consiliul de administratie al SRTV este compus din 13 membri, desemnati prin votul Parlamentului. Dintre acestia 11 sunt alesi dintre candidatii propusi de Parlament, Presedintele Romaniei si Guvern, si doi sunt alesi dintre candidatii propusi de personalul angajat al SRTV.Presedintele Consiliului de administratie este numit de Parlament, dintre membrii titulari ai consiliului. Presedintele TVR este in acelasi timp si Director General.Doinea Gradea e presedintele-director general al TVR din 2017, in plina guvernare PSD . Ea primeste 28.500 de lei brut, plus un spor de vechime de 25%. Asta inseamna ca suma totala este cu aproape 1.000 de euro mai mare decat a presedintelui Romaniei.Membri ai Consiliului de Administratie al Societatii Romane de Televiziune au cerut, in repetate randuri, retragerea Doinei Gradea din functia de presedinte-director general al TVR. Aceasta, insa, a refuzat, avand sustinerea altor membri.Astfel, daca aceasta nu vrea sa isi depuna demisia, doar Parlamentul o poate inlatura din functie.Comisiile permanente de Cultura, reunite, ale celor doua Camere pot propune, cu votul majoritatii membrilor plenului Parlamentului, demiterea oricarui membru al consiliului de administratie, a carui activitate este necorespunzatoare.Parlamentul decide prin votul majoritatii.Amintim ca deputatul USR , Iulian Bulai, presedintele comisiei de Cultura din Camera Deputatilo,r i-a cerut demisia Doinei Gradea din cauza programului de Revelion transmis la Televiziunea Nationala. De altfel, programul de Revelion prezentat de TVR a fost criticat de o parte importanta a opiniei publice, in special din cauza "glumelor" prin care se incurajeaza nerespectarea masurilor de protectie in pandemie, dar si