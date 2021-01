Cine sunt, ce averi au si in ce tabere politice se invart membrii CNA. Portretele bugetarilor cu leafa de 9.700 de lei numiti de partid

Legea Audiovizualului mentioneaza la Art.11 (6) ca "membrii Consiliului sunt garanti ai interesului public si nu reprezinta autoritatea care i-a propus", cu toate acestea, in spatiu public au aparut acuzatii legate de atitudinile partinitoare ale membrilor CNA, in functie de partidele politice.Din cei 11 membri ai CNA, patru a fost propusi de PSD in Parlament (Monica Gubernat, Ramona Elena Sorescu, Nicolaie Balasa, Radu Herjeu), trei membri au fost propusi de guvernele PSD (Rasvan Popescu, Gabriel Tufeanu, Radu Calin Cristea), doi membri au fost sustinuti de presedintie (Dorina Rusu, Cristina-Ancuta Pocora), un membru de la UDMR (Orsolya-Eva Borsos) si un membru este propunerea PNL (Alexandru Kocsis Cristea).In octombrie 2020, unul din membri CNA si-a dat demisia pentru a participa la alegerile parlamentare. Este vorba despre Alexandru Kocsis-Cristea, membru CNA din partea PNL.Contactat de Paginademedia.ro, Alexandru Kocsis a spus, pe scurt: "M-am retras din CNA cu demisie inregistrata pe data de 9 octombrie (vineri)".Plecat din CNA, Alexandru Kocsis-Cristea a candidat la alegerile Parlamentare, unde a si castigat un loc de deputat PNL de Iasi.In locul lui Kocsis a fost numita Oana Simona Dinca.Ea a fost numita drept supleant in 2018 de catre PNL. A fost consilier parlamentar la Partidul National Libera si director general la firma de consultanta Public Research.Cristina Pocora a fost deputat PNL, Bogdan Sorescu (sotul Ramonei Sorescu) este specialist in relatii publice la PSD, Marius Gubernat (sotul Monicai Gubernat) este expert pe fonduri, iar unul dintre locurile unde lucreaza este Primaria Tecuci si Gaspar Istvan (sotul Orsolyei Borsos) lucreaza la Camera Deputatilor.Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca pentru Consiliul National al Audiovizualului (CNA) este necesara "alta lege de functionare" si a subliniat influenta politica in ceea ce priveste componenta Consiliului."Stim ca CNA-ul este constituit pe baza unui vot politic, deci intr-un fel, zic eu nepotrivit, reflecta majoritatile din Parlament, adica mai multi pesedisti decat altceva si atunci ne dam seama ca este un pic problematic.Dupa parerea mea, pentru CNA trebuie gasita alta formula, alta lege de functionare, pentru a avea realmente persoane competente si independente in CNA, care atunci vor putea sa ia masuri asa cum se cuvine", a afirmat Iohannis.Seful statului a afirmat ca in CNA "sunt persoane competente, independente, bine intentionate, dar CNA-ul in ansamblu putea sa faca o treaba mai buna".In medie, fiecare membru CNA incaseaza, lunar, un venit de aproximativ 9.700 de lei.Monica Gubernat primeste aproximativ 11.000 de lei lunar (134.800 - venitul anual), conform declaratiei de avere. Sefa CNA a declarat o casa, un teren langa Bucuresti si un spatiu comercial in Spania - toate pe numele sotului, un cont bancar in euro, unde are 5.000 de euro, dar si un credit in valoare de 230.000 de lei, scadent in 2044.Nicolaie Balasa are un salariu de 9.800 de lei (117.000 - venitul anual de la CNA), conform declaratiei de avere. Detine patru terenuri in judetul Dolj,un apartament in Craiova (dat in chirie - venit de 4.800 de lei anual), o casa, un depozit bancar de 3.000 de euro, dar si un credit.Radu Herjeu are cinci conturi bancare in lei in valoare de 630.000 de lei si doua de 4.000 de euro. Unul dintre conturi, in valoare de 280.000 de lei, apare la categoria fonduri de investitii sau pensie privata. Pe langa acestea, mai are si "obligatiuni" la BRD - 35 de titluri, cu o valoare de 180.000 de lei (37.000 de euro).De la CNA primeste un salariu lunar de 9.700 de lei (116.000 - venitul anual) si a mai avut un venit de aproximativ 5.500 de lei (anual) de la doua teatre, pe drepturile de autor ale unor piese de teatru. Detine doua apartamente in Bucuresti, un teren si o casa de vacanta in judetul Prahova.Ramona Sorescu incaseaza un venit de 9.700 de lei, in fiecare luna, ca membru CNA (116.000 - venitul anual). Detine impreuna cu sotul ei o casa in Bucuresti si doua masini ( Hyundai si Audi Q7).Orsolya Borsos are si ea un salariu de 9.700 de lei lunar (116.000 - venitul anul). Detine cu sotul ei doua apartamente in Cluj Napoca, de pe urma carora incaseaza chirie. Membra CNA a primit, cu titlul de "cadou" (de la Borsos Csaba Bela si Borsos Edith Maria), aproximativ 86.000 de lei. Ea mai are actiuni la companii precum BRD, Fondul Proprietatea, Romgaz , Nuclearelectrica, OMV Petrom si Banca Transilvania . In cele doua conturi bancare detine 134.000 de lei.Radu Calin Cristea are tot un salariu de 9.700 de lei pe luna (116.000 - venit anual), un teren in judetul Prahova, o casa in Bucuresti si un autoturism fabricat in 2018. Are trei conturi bancare: doua in euro (105.000 de euro - total) si unul in lei (11.000 de lei).Dorina Rusu are un salariu de 9.700 de lei pe luna, un apartament in Bucuresti si detine jumatate din compania Zecasin SA in valoare de 50.000 de lei. Membra CNA are opt conturi bancare, in lei si euro, iar dintre acestea sapte sunt pe numele fiului. Acestea aduna un total de 180.000 de euro si aproximativ 30.000 de lei. Dorina Rusu are si doua credite in valoare de 46.000 de lei.Rasvan Popescu (propunerea guvernului PSD), cel mai vechi membru CNA, are tot un salariu de 9.700 de lei pe luna (116.000 - venit anual de la CNA). Are un apartament in Bucuresti si detine cota-parte din doua terenuri, un apartament si o casa de vacanta.Are cateva conturi bancare: trei in euro care insumeaza un total de 20.000 de euro si doua in lei - 418.000 de lei (85.000 de euro). In declaratia de avere mai apare si un imprumut in valoare de 118.000 de euro si venituri din drepturi de autor in valoare de 36.000 de lei, anual.Oana Simona Dinca detine un teren intravilan de 220 mp, o casa de locuit in Bucuresti, bijuterii, ceasuri si tablouri in valoare de 7.000 de euro. Este asociat la firma Administer Plus SRL care a incheiat mai multe contracte cu statul. A oferit servicii catre Ministerul Fodurilor Europene, Ministerul Justitiei, Agentia Functionarilor Publici si mai multe UAT-uri din tara.