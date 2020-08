Clanul Duduianu al lui Emi Pian, in centrul unor mega-scandaluri cu batai, talharii si rafuieli cu bate

Lunga istorie a problemelor cu legea

"Pian", seful clanului Duduianu, calca un tanar pe trecerea de pietoni

Elvis Pian taiat cu cutitul dupa o altercatie pentru o dansatoare

Asteptat cu sampanie si artificii la iesirea din inchisoare

Emi Pian a fost executat, marti noapte, in stil mafiot, de un rival, pe o strada din Sectorul 6 al Capialei.In anul 2015, mascatii au intervenit in forta peste membrii clanului Duduianu, dupa ce patru dintre cei mai tineri membrii ai gruparii, in mai multe randuri, au jefuit pe strada trecatorii pe care uneori ii si bateau cu batele pentru a le lua banii.Atunci au fost retinuti si dusi in fata instantei doar trei dintre cei patru pentru ca unul este inca minor - Albano, Eduard, si Rocardo Motoi, de 21, 29 si 23 de ani. Tinerele "talente" ale Clanului Duduianu au trebuit sa se justifice in fata judecatorilor pentru mai multe reclamatii facute pe numele lor. Una dintre plangeri a fost inregistrata cand politistii au fost sesizati de catre un barbat, in varsta de 29 de ani, ca, in seara precedenta, in timp ce se afla intr-un magazin situat in Sectorul 1, a fost batut de mai multe persoane. Politistii i-au identificat atunci pe cei patru, iar in urma extinderii cercetarilor, in sarcina acestora s-a retinut si comiterea altor doua fapte, de acelasi fel, precizeaza Politia Capitalei.La fel, in 4 octombrie 2013, in timp ce se aflau pe o strada din sectorul 1, doi dintre membrii clanului Duduianu i-au luat unui tanar de 25 de ani toti banii pe care acesta ii avea in buzunare.Totodata, la data de 14 ianuarie 2014, in timp ce se aflau pe o strada din Sectorul 4, in urma unor discutii in contradictoriu, cei patru barbati au batut un barbat si o femeie cu o bata. In urma perchezitiilor, cei patru au fost dusi la sediul Politiei Capitalei. La una dintre adresele la care s-a facut o perchezitie a fost gasita o minora carea fost data disparuta de familie in urma cu mai mult timp.Politia Capitalei i-a cercetat pe membrii clanului Duduianu pentru talharie in forma calificata si lovire sau alte violente, precum si tulburarea ordinii si linistii publice.In februarie 2019, Nicolae Duduianu, zis "Pian", a fost arestat pentru tentativa de omor , fiind acuzat ca ar fi lovit intentionat un barbat, cu masina, pe trecerea de pietoni. Incidentul, produs in sectorul 5 al Capitalei, a fost surprins de camerele de supraveghere.In imagini se vede cum masina forteaza trecerea de pietoni. Evident ca pietonul, care avea tot dreptul sa traverseze pe acolo, nu avea nici cea mai mica idee ca la volanul masinii se afla nimeni altul decat seful clanului Duduianu din Bucuresti.In momentul in care pietonul vede ca soferul nu-i acorda prioritate, se isca o altercatie intre cel care se afla la volan si cel care avea tot dreptul sa traverseze pe trecerea de pietoni.In acel moment, soferul se enerveaza, il ia pe capota pe pieton, acesta cade sub rotile masinii si, dupa cateva momente, soferul se face nevazut la volanul autoturismului. Oamenii au chemat salvarea. Barbatul lovit de masina, cu fracturi la picioare, a ajuns la camera de garda a spitalului.Cu un an inainte, in aprilie 2018, Elvis Pian ajungea iar in atentia mass media. De data aceasta, Pian s-a ales cu gatul taiat in timp ce se afla la un botez organizat de un turc la o sala de evenimente din zona Pipera, unde au fost prezenti o multime de interlopi din intreaga tara.La un moment dat, spre dimineata, spiritele s-au incins dupa ce a aparut o disputa pentru una dintre invitate. Potrivit ziarului Libertatea , ar fi fost vorba despre Cristina Pucean, o dansatoare ce nu lipseste de la petrecerile liderilor lumii interlope din intreaga tara.Atacatorul, Victor Barbu, s-ar fi luat la cearta cu unul dintre finii clanului Duduianu. In disputa a intervenit Nicusor Bratu cunoscut ca Elvis Pian, care i-ar fi cerut rivalului rudei sale sa-l lase in pace. Atunci, agresorul a scos un cutit si l-a taiat in zona gatului pe Elvis, care a ajuns de urgenta la spital. Martorii povestesc ca, daca nu ar fi intervenit si alti petrecareti pentru aplanarea conflictului, fiul lui Nicolae Duduianu ar fi pierit in urma loviturii. A doua zi, Victor Barbu s-a predat la sediul Politiei Capitalei, si a fost retinut pentru tentativa de omor.In luna septembrie a anului trecut, Florin Motolea "Emi Pian" a fost asteptat cu manele si cu focuri de artificii de catre prietenii sai la iesirea din Penitenciarul Rahova. Iesirea din inchisoare a fost transmisa in direct pe youtube de catre prietenii sai care i-au oferit acest moment special.Pe imagini se putea vedea cum Emi Pian a fost asteptat de zeci de prieteni la iesirea din penitenciarul Rahova. Oamenii au adus si o statie de amplificare la care strigau "Hai, Emi". In momentul in care barbatul a iesit din penitenciar , un foc mare de artificii a pornit in fundal. Apoi Emi a fost luat in brate de familie si de prieteni.Dupa ce a fost primit de catre familie si prieteni, clanul Duduienilor a plecat pe jos pana la un loc rezervat pe care l-au rezervat pentru o mica petrecere de revedere in cinstea celui care a stat departe de familie in ultimii ani.Cei care l-au asteptat au avut grija sa anunte ca sentinta sa a luat sfarsit: "E acasa definitiv, nu vacanta, nu pe 24 de ore, nu altceva... (...) A venit regele acasa, acum sa va vad cum stati". De asemenea, si Emi Pian s-a aratat increzator in propriile sale forte: "Rana m-a intarit mai rau decat eram vreodata. Nu cu altceva. Caracterul mai puternic si pofta de viata pana la 100 de ani", a spus Pian.Emi Pian fusese arestat la inceputul anului 2017 intr-un dosar in care a fost acuzat de camatarie si santaj. Concret, alaturi de mai multi membri ai clanului Duduianu, "Emi Pian" oferea bani cu camata mai multor persoane care practicau jocurile de noroc. Mototolea a primit in acest dosar o sentinta de 2 ani si jumatate.Citeste si: