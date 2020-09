De ce s-au macelarit doua neamuri de romi langa Craiova. "Politia stia tot, dar n-a facut nimic. Va mai curge sange"

Politistii ar fi stiut de scandal

Acestia din urma au fost pusi ulterior sub control judiciar. Oamenii din zona spun ca astfel de scandaluri sunt dese si ca autoritatile nu fac nimic.Totul s-a petrecut in localitatea doljeana Podari. Doar o strada desparte cele doua familii de romi care se cearta de mai mult timp pe o bucata de teren de 350 de metri patrati."Terenul asta este al meu. Am acte pe el. Am platit la Primarie ce trebuia sa platesc. Dar l-au luat cu japca. Au venit cu cineva si au zis ca ei au cumparat terenul, ca e al lor. Apoi au inceput sa ne ameninte ca vom avea belele daca nu-l cedam lor. Si eu nu am vrut", povesteste Traian Daniel, barbatul care sustine ca este proprietarul terenului, pentru Adevarul "Ei au venit in Podari acum cativa ani, sunt laieti. Noi stam aici de o viata, Pana sa vina ei aici nu au fost niciodata probleme. Fura, sparg case. Au dosare penale. Nu au forme legale pe locurile unde stau si vor sa puna stapanire pe toata comuna. Politia stia tot, n-a facut nimic. Va mai curge sigur sange. Sunt foarte periculosi", a declarat Aurel Gabor.Dupa ce a plecat politia scandalul a reinceput. De aceasta data, cu arme albe.Familia care sustine ca detine terenul, ce pare a fi marul discordiei, spune ca in ziua de duminica scandalul putea fi evitat daca politistii ar fi stiut sa gestioneze altfel situatia. "Dupa ce a plecat politia, au venit peste noi inarmati", a mai povestit Aurel Gabor.Un alt membru al familiei atacate spune ca atacatorii nu au tinut cont de faptul ca pe strada erau copii care se jucau. Mai mult, acesta spune ca unul dintre rivali i-au tinut cutitul la gatul fetitei lui.Familia adversa pare a fi condusa de Fluturel Luta, poreclit Calo, spune ca ceilalti i-au atacat si ca, de fapt si-au spart singuri casele si masinile.Intre timp, politistii au demarat cercetarile. Au fost audiati toti cei implicati in scandal si s-au luat si primele masuri. Trei dintre membrii familiei acuzata de atac , inclusiv Fluturel Luta, zis Calo, au fost retinuti pentru 24 de ore.Miercuri, politistii inca mai sunt in zona pentru evitarea reizbucniriii scandalului.Citeste si: