Doi deputati PSD, amendati de Politie dupa ce au facut scandal la o shaormerie. Solomon: Vom contesta amenda abuziva

Politia: A adresat expresii jignitoare

Deputatul PSD Adrian Solomon a declarat ca va contesta amenda primita luni seara, in urma unui scandal in care a fost implicat, alaturi de un coleg din comisia de munca, Ioan Stativa, la o shaormerie din Centrul Vechi."Vom contesta amenda abuziva a unor politisti cu lipsa evidenta de activitate", a spus parlamentarul social-democrat, citat de Libertatea. Deputatul PSD a mai spus ca informatia potrivit careia a injurat oamenii legii este falsa. "Exclus! Am martori care pot confirma", a spus el, intrebat daca a adus injurii politistilor, cum se precizeaza in comunicatul oficial. Intrebat daca a facut scandal in restaurant si care a fost motivul, Adrian Solomon a spus: "Totul este fals! Avem martori. Toata problema era legata de faptul ca turcul de la casa nu vorbea si nu prea intelegea romaneste".Potrivit Politiei, o patrula a Serviciului de Politie pentru Centrul Vechi a fost solicitata de agentii de paza ai unui fast-food din sectorul 3, "sa intervina intrucat in interiorul localului se afla un barbat care refuza sa poarte masca de protectie, avand un comportament recalcitrant"."Politistii au depistat persoana in cauza, iar in urma discutiilor purtate, acesta le-a adresat expresii jignitoare, avand o atitudine sfidatoare la adresa acestora. Alaturi de persoana in cauza se mai afla un barbat care, la randul sau a manifestat un comportament similar. Cei doi babati au fost sanctionati contraventional cu doua amenzi in valoare totala de 2600 de lei pentru provocarea ori participarea efectiva la scandal, in locuri publice si pentru proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare in public", arata Politia Capitalei.Potrivit unor surse din Politie, cei doi barbati amendati sunt deputatii PSD Adrian Solomon si Ioan Irinel Stativa.