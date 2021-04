Disputa cu pumni si bate de baseball pentru un loc de parcare, in Galati. Totul s-a terminat cu raniri grave si dosare penale

publice si lovire, dupa ce s-au luat la bataie de la un loc de parcare. In urma unui apel 112, la fata locului a fost trimis un echipaj de jandarmerie."Miercuri, 21 aprilie, la ora 16.20, echipajul de jandarmerie aflat in misiune de mentinere aordinii publice pe raza Sectiei 3 Politie Galati a fost directionat de catre Dispeceratul unitatii de politie in cartierul Micro 19, unde era semnalata o bataie intre mai multe persoane.Ajunsi la fata locului, jandarmii au observat un barbat care prezenta o rana deschisa la cap, iar un al doilea barbat prezenta urme de lovituri la nivelul corpului. Oamenii legii au solicitat un echipaj medical de urgenta, iar ambele persoane au fost transportate, sub paza jandarmilor, la Spitalul Judetean de Urgenta, pentru investigatii medicale", a transmis Jandarmeria.Din verificarile facute, jandarmii au stabilit ca intre cei doi a intervenit un conflict spontan pe fondul ocuparii unui loc de parcare, neatribuit conform prevederior legale. Disputa intre cei doi barbati s-a transat cu pumnii si batele de baseball, iar in conflict s-au interpus si parintii unuia dintre barbati, cel care de altfel a provocat scandalul.Pe numele barbatilor, jandarmii au intocmit actele de sesizare pentru savarsirea infractiunilor de lovire si alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice.