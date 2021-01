EXCLUSIV Cat de dezorientati sunt responsabilii centrelor de vaccinare din tara. Conversatii cu reporteri sub acoperire: "Aoleu, trebuie sa cumpar frigidere, nu?"

Orasul Lehliu-Gara, judetul Calarasi

Orasul Zimnicea, judetul Teleorman

Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei, a declarat initial ca pentru etapa a doua se vor organiza aproximativ 1.000 de centre de vaccinare. Intr-o conferinta de presa de miercuri, 12 ianuarie, Gheorghita a precizat insa ca pentru a doua etapa vor fi operationalizate doar 750 de centre, cu peste 1.700 de puncte de vaccinare.Acesta a mai anuntat ca platforma de programare pentru etapa a doua de vaccinare va fi operationala incepand din data de 15 ianuarie, ora 15.00.Primarii din Braila si Iasi au afirmat, in conversatii cu reporterii Ziare.com, ca centrele de testare din orasele lor nu vor putea fi deschise in data de 15 ianuarie, asa cum sustine Guvernul.CITESTE SI: Cum pregateste statul roman marea vaccinare a populatiei. Primarul unui oras important din Romania: "N-are cum sa inceapa pe 15 ianuarie la noi" Mai mult decat atat, nici macar cei care trebuie sa puna in aplicare directivele de la centru nu sunt lamuriti in privinta dotarilor in sine. Situatia e si mai dramatica de la o localitatea la alta.Jurnalistii Ziare.com au sunat la mai multe centre de vaccinare folosind urmatorul scenariu: sustinand ca sunt reprezentanti ai prefecturii, au solicitat sa discute cu persoanele responsabile de organizarea campaniilor de vaccinare la nivel local, pentru a afla cu adevarat care sunt problemele reale in campania de vaccinare.Responsabilii cu organizarea din teritoriu nu stiu nici cele mai elementare lucruri care tin de strategia de vaccinare. Vor sa primeasca clarificari, motiv pentru care au cerut instructiuni in discutia cu reporterii sub acoperire. In plus, se pare ca singurii care i-au contactat pana acum pentru a le afla problemele au fost jurnalistii Ziare.com.La Lehliu-Gara, judetul Calarasi, centrul de vaccinare va fi organizat intr-o sala de sport, dar care inca se afla in renovare. "Noroc cu vaccinarea ca asa renovam si noi sala de sport", ne-a spus angajatul primariei responsabil de implementarea strategiei de vaccinare la nivel local."Deocamdata suntem la stadiu unde am incheiat un contract de renovare a salii de sport. Speram sa se termina cat mai repede", ne-a spus angajatul primariei.Cum sala nu era gata, angajatii nu stiau ce au de facut mai departe."Cum facem cu personalul? Asta e treaba noastra?", ne intreaba reprezentantul primariei."Noi ne ocupam decat sa primim vaccinurile, sa le punem in frigidere?... Aoleu! Trebuie sa cumparam frigidere, nu?", continua angajatul primariei."De care frigidere? Nu dau si ei niste instructiuni? Poate iau un frigider si dupa imi spun ca nu-i bun, sa vin cu un frigider Fram de acum 50 de ani", adauga angajatul primariei.Intrebaand daca au macar calculatorul instalat, aflam ca in sala de sport nu exista nici internet.Responsabilul a fost intrebat daca primaria are bani la buget sa plateasca personalul medical."La noi o sa ia banii la anu' si la multi ani. Ii platim in vouchere, daca e vorba de primarii. Sa-i plateasca ei", a spus angajatul primariei.Dupa convorbirea cu angajatul primariei l-am contactat pe Marian Stoica, prefectul judetului Calarasi pentru a-l intreba daca va organiza pana la urma centru de vaccinare la Lehliu-Gara."Sigur ca da. Toti cei care au de organizat centre lucreaza acum la amenajarea lor. Vom deschide punct la Lehliu-Gara si la Dragalina pe data de 18 ianuarie, ce-i drept, dar sigur il deschidem atunci", ne-a spus prefectul.Prefectul din Calarasi ne-a zis ca daca pe data de 18 ianuarie centrele nu vor fi gata va lua masuri.Intrebat ce masuri, Mihai Stoica a spus ca va "purta o discutie cu nucelul de vaccinare" si ii va "atentiona sa respecte termenele".La Zimnicea, persoana responsabila de campania de vaccinare ne-a zis ca nu este nimic achizitionat sau amenajat."Imi e teama, ce fac daca imi vine vaccinurile?", a spus persoana responsabila de vaccinuri."Nu este amenajat nimic, asteptam de la DSP sa ne vina avizul provizoriu", ne-au spus angajata primariei.Subprefectul judetului Teleorman, Nicoleta Voicu, a afirmat pentru Ziare.com, ca intr-adevar sunt probleme in ceea ce priveste achizitiile. "Nu stim nici cine ne asigura seringile", a afirmat subprefectul de Teleorman."Incercam din punct de vedere a bugetului sa gasim resurse in bugetele locale. Credem ca cea mai mare problema va fi cea de personal. Noi estimam ca 80% din centre vor fi gata in data de 15 ianuarie", a mai adaugat aceasta.