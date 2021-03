A deconspirat sau nu ministrul Sanatatii cuiburile spionilor, publicand lista 'centrelor paralele' de vaccinare? Analiza expertilor in securitate nationala

Conform datelor publicate de ministrul Voiculescu , la inceputul acestei saptamani, aflam ca exista centre speciale de vaccinare unde se pot programa doar angajati ai MAI, MAPN si din cadrul structurilor de servicii secrete. Informatia a creat discutii in spatiul public cu privire la favorizarea unor anumite categorii de cetateni, care au avut intaietate la imunizare si care ar fi beneficiat astfel de un tratament preferential.Pe de alta parte s-a afirmat ca o serie de informatii secrete au fost dezvaluite publicului larg, care n-ar fi trebuit sa aiba acces la asa ceva. Este vorba despre adresele unor unitati speciale, "case conspirative", apartinand unor servicii secrete si unde s-ar fi vaccinat persoane care au o calitate speciala, care participa la misiuni in afara teritoriului Romaniei, spioni asa cum sunt ei numiti in mod popular. Legat de aceasta situatie delicata, in centrul discutiei a fost o sala de sport din orasul Lehliu Gara (judetul Calarasi) unde se vaccineaza personalul civil si militar care urmeaza sa execute misiuni in afara teritoriului national.Pentru a lamuri daca la mijloc a fost vorba despre o gafa a ministrului Vlad Voiculescu , acuzat ca a publicat in mediul online date care necesitau sa fie validate inainte de a fi prezentate public, ziare.com a consultat experti in securitate nationala si magistrati specializati in legislatia privind secretul de stat.Alexandru Ovidiu Raetchi , profesor universitar si vicepresedinte al Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Camera Deputatilor in legislature anterioara, considera ca, pe de o parte, lista cu unitati speciale ar fi trebuit secretizata, iar publicarea fara masuri a unor informatii delicate poate fi considerata o eroare. Pe de alta parte, sustine Raetchi, principiul transparentei este unul corect, dar problema adevarata a fost amestecarea unitatilor secrete cu cele publice."Cred ca problema e in modul in care a fost facuta lista. Unitatile secrete nu trebuiau sa se afle pe o lista generala. Pe de o parte, da, e absolut firesc sa nu faci publica o adresa a unor unitati secrete. Pe de alta parte, principiul transparentei e corect: e normal ca oamenii sa stie ce unitati exista in sistemul public. Amestecarea unitatilor secrete cu cele publice genereaza o problema. Pentru ca nu e corect nici sa tii la secret sute de unitati publice pentru o unitate secreta, nici sa publici adresa secreta. Lista cu unitati speciale - care tin cu adevarat de zona sensibila - trebuia secretizata. Dar strict pe probleme de securitate nationala, nu in chestiuni care vizeaza aparatul de ordine cu carater general. Categoriile (ordine publica, pe de o parte, sigurata nationala, pe de alta) nu trebuiau amestecate in documente de la bun inceput. Activitatea politiei sau a jandarmilor, de pilda, e de interes public. Cea a serviciilor secrete si chiar a combatantilor din teatrele de operatii e mai sensibila, acolo poti avea restrictii", a declarat Ovidiu Raetchi pentru ziare.com.Acesta a adaugat ca, in cazul in care pe lista publicata prin decizia ministrului Vlad Voiculescu sunt adrese speciale, documentul avea un caracter secret, iar ministrul ar fi trebuit sa ceara inlaturarea lor inainte de publicare. "Mai ales daca documentul fusese secretizat oficial. Pe fond, demersul lui e corect, dar publicarea fara masuri e o eroare. Oricum, acele adrese trebuiau sa figureze pe o lista separata", a concluzionat Raetchi."Doar nu trimitea SIE lista cu spionii care urmeaza sa fie vaccinati"Ramane insa neclar un alt aspect. Cat de secrete, speciale erau adresele acelor sali de sport unde a fost programat la vaccinare personalul civil si militar care urmeaza sa execute misiuni in afara teritoriului national. Vorbim cu adevarat de unitati speciale ale serviciilor secrete unde au fost programati pentru imunizare spionii Romaniei? Nici vorba, sustine procurorul militar Bogdan Pirlog."Este vorba despre personalul militar care participa la misiuni de mentinere a pacii, care nu au un caracter secret. Ca prin contingentul x exista si un ofiter de informatii, el nu se va duce pe caliatatea lui de ofiter de informatii in acea misiune, ci va figura ca un militar oarecare. (...) N-ar fi avut acces ministrul Sanatatii la informatii secrete, va dati seama. Doar nu trimitea SIE lista cu spionii care urmeaza sa fie vaccinati. Nu exista departamentul spioni intr-o astfel de structura, sa fim seriosi. Doamne fereste, imi place sa cred ca nu exista asa ceva. Acea persoana cu calitate speciala , daca s-a vaccinat in Romania, a facut-o ca un cetatean privat, fara sa faca tam-tam sau daca era neaparat sa-l vaccineze venea cineva si-I facea doza intr-o locatie despre care noi nu am sti nimic", este de parere Bogdan Pirlog.In lipsa unor informatii oficiale cu privire la caracterul special al acelei sali de sport in disuctie, care sa ne ajute sa stabilim daca la mijloc a fost o gafa sau doar o speculatie de presa, ne intoarcem la cel de-al doilea motiv al scandalului declansat de ministrul Vlad Voicuescu prin publicarea listei integrale cu centrele de vaccinare. Sunt asadar locatii unde se vaccineaza doar personalul din MAI, MAPN si servicii secrete.In luna ianuarie a acestui an, guvernul Citu a emis o hotarare, (proiect initiata de ministrul Vlad Voiculescu) HG 12/20 ianuarie 2021, prin care s-a decis ca militarii si familiile angajatilor din MApN si din serviciile speciale, plus angajatii din ordinea publica, si anume Internele , sa fie vaccinati in centrele Ministerului Apararii Nationale. Documentul a fost semnat de premierul Romaniei Florin Citu si contrasemnat de ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu.Ramona Strugariu, europarlamentar (PLUS) este unul dintre politicienii romani care s-a implicat activ pentru a lamuri confuzia provocata prin publicarea datelor complete, defalacate pe judete, privind vaccinarea in Romania. Contactata de ziare.com, europarlamentarul considera "nejustificate" centrele de vaccinare dedicate unor anumite categori de persoane, tocmai pentru a se evita senzatia de favorizare."Nu e justificata, din punctul meu de vedere, o astfel de distributie pentru ca nu faci altceva decat sa generezi la nesfarsit perceptia publica ca exista categorii si categorii de cetateni, ceea ce nu este in regula. Sigur ca poti sa prioritizezi categorii , nu exclud asta. Dar, personal consider ca nu trebuia sa avem doua canale de vaccinare. Modelul din alte state membre arata ca nu functioneaza separat lucrurile pe nicaieri. Lumea sta la rand. In momentul in care sunt stabilite foarte clar anumite categorii se folosesc aceleasi centre de vaccinare, fara niciun fel de tratament preferential. Nu cred ca era cazul sa avem variante", a declarat, pentru ziare.com., Ramona Strugariu.Aceasta a precizat ca nu considera ca ministrul Sanatatii a facut o greseala publicand datele complete despre vaccinare, tocmai pentru ca vorbim despre informatii care ar fi trebuit sa fie din start publice"Nu stiu cat de mult este vorba despre o greseala a ministrului Sanatatii pentru ca toate datele referitoare la vaccinare si tot ceea ce inseamna exercitiul minim de transparenta al Guvernul in aceasta perioada legata de pandemie trebuie sa fie publice. Acestea sunt date care trebuie sa fie a priori publice, din punctul meu de vedere. Exista o pasiune pentru informatii clasificate si pentru felul in care se clasifica informatia din perspectiva unor decidenti care mie mi se pare socant. Nu am auzit sa existe intr-un alt stat european centre in care se vaccineaza personalul militar, sotiile, sotii personalului din armata . Este, cred, o sitiatie extrem, extrem de rara. Eu nu am auzit sa fie asa ceva", a adaugat europarlamentarul.Tot acest scandal a fost provocat de suspiciunile care existau pana acum legate de anumite persoane care au reusit sa se vaccineze "peste rand" in centre dedicate unor anunumite categorii profesionale, fara sa respecte etapizarea reglementata prinvid imunizarea populatiei. In plus, erau neclaritati cu privire la numarul exact de teste COVID-19 facute in fiecare judet.In data de 4 martie, Ministerul Sanatatii a publicat, in premiera de la debutul pandemiei, datele complete, defalcate legate de COVID-19 in Romania: situatia testarilor, internarilor si a vaccinarilor din fiecare judet.Luni, 8 martie, premierul Florin Citu a anuntat ca va trimite Corpul de control dupa ce Ministerul Sanatatii a publicat datele privind testele COVID facute in fiecare judet."Am avut o discutie cu seful Corpului de control in aceasta dimineata. Se autosesizeaza sa vada daca au fost respectate toata legislatia, avizele daca au fost luate si vom vedea", a declarat Florin Citu, citat de Agerpres. Ministrul Sanatatii , Vlad Voiculescu, a reactionat, luni, spunand ca toate datele care tin de cheltuirea banului public ar trebui sa fie transparente, facute publice.Citu a auntat ancheta la MS dupa ce presedintele Comitetului national pentru campania de vaccinare, colonelul Valeriu Gheorghita , a facut o informare catre premier despre modalitatea de prezentare a datelor privind vaccinarea in mediul online. In opinia sa, era necesara o prevalidare a informatiilor publicate, a fost justificarea prezentata in timpul unei conferinta de presa, organizata marti. Problema , asa cum eu o vad in calitate de presedinte CNCAV, este ca toate aceste informatii necesita a fi validate inainte de a fi puse in online, pentru ca pot fi erori de completare si pot sa genereze o serie de interpretari pe baza unor date care nu sunt validate", a precizat colonelul Gheorghita.Conflictul intre cele trei entitati a fost tradus in spatiul public drept o gafa facuta de Ministerul Sanatatii care ar fi facut publice in mod eronat informatii cu caracter secret.Juristii consultati de ziare.com au concluzionat ca activitatea de vaccinare si centrele de vaccinare nu intra sub incidenta Legii 182/2002 adica nu sunt informatii de natura celor care trebuie clasificate.