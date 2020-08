Focuri de arma intr-o comuna din Valcea. Barbat agresiv fata de o politista si un jandarm, impuscat in picior si cercetat pentru ultraj

Potrivit sursei citate, marti seara, 11 august 2020, a fost primita prin S.N.U.A.U. 112 o sesizare de la un barbat care reclama faptul ca in timp ce se afla la un magazin de pe raza comunei Bunesti a avut un conflict cu un barbat care se afla sub influenta alcoolului, care l-ar fi agresat fizic, lovindu-l cu pumnul in zona capului.La fata locului s-a deplasat patrula mixta, din cadrul Politiei Baile Govora, formata dintr-un politist (femeie) si un jandarm, identificandu-l pe barbatul recalcitrant care se retrasese in curtea domiciliului sau, iar la vederea patrulei acesta a devenit agresiv fata de ei, folosindu-se de un obiect taietor-despicator si de o sticla cu produs petrolier pe care o incendiase.Atat politistul cat si jandarmul au folosit in intregime spray-urile iritant-lacrimogene, ambii somandu-l sa inceteze, iar in cele din urma jandarmul a efectuat doua focuri de avertizare in plan vertical, iar al treilea foc fiind efectuat spre barbat, care a fost ranit in picior, a precizat IPJ Valcea.Barbatului i-a fost acordat primul ajutor de catre patrula, pana la sosirea ambulantei.La fata locului s-a deplasat si un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea. In aceasta cauza se fac cercetari pentru a se stabili imprejurarile comiterii faptei de ultraj.Citeste si: