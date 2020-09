Ilfov: Conflict intre mai multe persoane, la Glina. Patru participanti la scandal au fost raniti

"Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat prin apel 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca in satul Glina, din Judetul Ilfov, exista in desfasurare un conflict intre mai multe persoane. La fata locului s-au deplasat de indata politistii orasului Popesti Leordeni si Pantelimon impreuna cu alte forte operative, precum si efective de jandarmi , pentru desfasurarea activitatilor specifice. La momentul sosirii acestora, conflictul nu se mai afla in desfasurare insa, au fost gasite si identificate 3 persoane, respectiv o femeie si doi barbati, care prezentau leziuni traumatice, rezultand indicii pertinente cu privire la faptul ca au fost implicate in conflict", a transmis IPJ Ilfov.Sursa citata a precizat ca, din primele verificari, a rezultat faptul ca 4 persoane ar prezenta leziuni traumatice, 2 dintre acestea fiind transportate cu ambulanta la o unitatea spitaliceasca din Bucuresti, o persoane s-a deplasat cu mijloace proprii, iar o persoana refuzat deplasarea la spital."De asemenea, in urma activitatilor specifice desfasurate, politistii au identificat 11 persoane implicate in incident si au condus la sediul Politiei orasului Popesti Leordeni 5 persoane, pentru audieri, in prezent fiind desfasurate activitati procedurale, pentru gasirea tuturor persoanelor participante", au mai transmis politistii.Acestia continua cercetarile pentru stabilirea cauzelor care au generat starea conflictuala, precum si in vederea stabilirii cu certitudine a situatiei de fapt si luarea masurilor legale care se impun.