VIDEO Bataie intre interlopii romani, langa Londra. Trei barbati au fost arestati

Aproximativ 12 persoane au fost implicate in aceasta bataie generala, cu bate de baseball. "Altercatia a avut loc pe o strada rezidentiala si a atras atentia multor proprietari din zona. Am arestat trei persoane in legatura cu incidentul, dar au fost mai multe persoane implicate si am dori sa le identificam cat mai repede posibil. Daca ati fost in zona in acel moment si ati vazut ceva, sau aveti imagini CCTV sau orice informatii care ar putea ajuta la ancheta noastra, va rugam sa ne contactati", au transmis reprezentantii politiei, potrivit RomaniaTV Incidentul a fost postat pe Facebook sub titlul ironic: "Seara normala in Luton UK" si a atras peste 200 de comentarii, in doar 24 de ore.Citeste si: