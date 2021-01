Libanul a restituit Greciei doua icoane de secol XVIII

Cele doua icoane, care par a fi in stare buna de conservare, "au fost furate in timpul unei expozitii in 2016 la Atena", a precizat aceasta sursa.Ancheta deschisa in Liban nu a permis identificarea autorilor furtului, nici cum au intrat in tara operele, potrivit aceleiasi surse.Dar persoana care a vrut sa cumpere cele doua icoane cu ocazia unei licitatii in Liban a fost interogata, cand se pregatea sa le transfere in Germania pentru a le revinde, a precizat sursa.Cele doua opere de arta au fost restituite marti de autoritatile judiciare libaneze ambasadoarei Greciei la Beirut, Ekaterini Fountoulaki.In ultimii ani, Grecia a putut sa recupereze mai multe icoane si opere de arta furate de pe teritoriul sau, in contextul intensificarii luptei sale contra jefuirii patrimoniului sau antic si artistic.In 2011, o brigada greceasca de lupta contra traficului de opere de arta a gasit 12 icoane vechi furate din Grecia in galerii britanice si olandeze.Pretul acestor opere, datand din secolul al XVIII-lea, ar fi intre 5.000 si 15.000 de euro.In 2008, Marea Britanie a restituit Greciei o icoana de secol XIV, gasita la un colectionar din Londra, dupa ce a fost furata in urma cu 30 de ani dintr-o manastire.