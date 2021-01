Locuitorii din Iasi risca sa ramana fara apa calda si caldura iarna viitoare. "Primaria a inselat autoritatile europene"

La data de 5 decembrie 2019, Iasiul a pierdut infrastructura de termoficare

Desi patrimoniul CET nu apartinea Primariei, aceasta a facut zeci de investitii cu bani europeni

Veolia Energie Iasi a afirmat ca, "continuitatea serviciului este periclitata si de procesele juridice aflate pe rol, intre compania CET SA si autoritatile locale, procese care pun sub semnul intrebarii proprietarul de facto al echipamentelor de productie a energiei termice si al sistemului de distributie si care fac din ce in ce mai dificila operarea acestora", fapt ce a contribuit la decizia de incheiere a parteneriatului inainte de termen.In 2002, centrala electrica si de termoficare a trecut de la Termoelectrica in domeniul public al municipiului Iasi si in administrarea Consiliului Local. Astfel, Primaria a infiintat o firma noua, CET SA Iasi, cu unic actionar Municipiul Iasi, iar centralele CET I si CET II au fost date ca aport la capitalul social al nou infiintatei companii. Pana in 2011, compania a furnizat iesenilor apa calda si caldura.Confruntandu-se cu un management dezastruos, CET SA a intrat in insolventa. Pentru o scurta perioada de timp, Primaria a gasit solutia de a se autoriza la ANRE ca operator termic. Ulterior, in 2012, a avut loc delegarea gestiunii acestui serviciu catre Dalkia Termo Iasi (actuala Veolia).Administrarea insolventei CET SA a fost preluata de Societatea "Management Reorganizare Lichidare Iasi SPRL", reprezentata de Corneliu Mititelu. In 2012, acesta a scos la licitatie de la CET aproximativ 8.600 de tone de fier, precum si trei turbine, patru cazane de aburi, doua incarcatoare, doua locomotive diesel. Licitatia a fost adjudecata de firma Shine Concept.La scurt timp, compania Shine a vandut cele trei turbine catre o firma din Marea Britanie, AON L LTD, angajandu-se sa le livreze la inceputul anului urmator, adica in 2013.In acelasi an, Primaria Iasi a deschis un proces impotriva CET SA Iasi pentru recuperarea patrimoniului. Obiectul dosarului se constituia intr-o revendicare imobiliara. Cu alte cuvinte, sefii primariei au spus ca Municipiul Iasi e proprietar pe centralele CET I si CET II si pe echipamentele conexe, si nu compania CET SA Iasi, aflata in insolventa.Reprezentantii Shine nu reuseau sa intre in posesia bunurilor cumparate prin licitatia de la CET SA , fapt pentru care au solicitat declansarea unei proceduri de executare silita. Judecatorii au suspendat executarea silita pana la pronuntarea instantei in dosarul de revendicare imobiliara, adica cel in care Primaria sustinea ca patrimoniul centralei ii apartine. Prin sentinta judecatorilor de la Inalta Curte, din data de 5 decembrie 2019, patrimoniul a ramas la falimentara CET SA. Potrivit informatiilor, firma londoneza percepe penalitati, din 2013, pentru bunurile achizitionate de la Shine, valoarea acestora cifrandu-se la peste 100 de milioane de euro.Senatorul USR , Marius Bodea a facut o postare marti, 26 ianuarie, in care explica situatia termoficarii in Iasi."Veolia a anuntat astazi oficial ce ascunde Chirica de doi ani - sistemul de termoficare a fost pierdut definitiv in instanta de Primaria Iasi!Comunicatul Veolia, care anunta incetarea relatiilor contractuale cu Primaria Iasi pentru furnizarea de apa calda si agent termic, reprezinta un dezastru de proportii pentru ieseni. Un dezastru iminent, parafat de hotarari definitive judecatoresti inca din 2019, dar ascuns iesenilor de Mihai Chirica.Realitatea e una singura: Veolia opereaza astazi pe echipamentele CET pierdute in instanta de Municipalitate. Operatorul economic nu are decat vina de a-si fi imaginat ca poate avea incredere in Primaria Iasi, si nu are alta cale decat de a se retrage", a afirmat Bodea.Acesta sustine ca Primaria a inselat autoriatile europene."Faptul ca zeci de mii de ieseni bransati la sistemul centralizat risca sa nu mai beneficieze din iarna anului viitor de caldura si in curand de apa calda vine la pachet cu restituirea a zeci de milioane de euro, de la bugetul local, adica toti banii investiti din fonduri europene sau ale Bancii Europene pentru Dezvoltare pentru modernizarea CET 1 si 2. Primaria a inselat autoritatile europene si BERD -ul, sustinand ca echipamentele modernizate sunt in proprietatea sa", a mai adaugat senatorul iesean.