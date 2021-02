Marti se va decide daca elevii vor reveni in scoli din semestrul al doilea

"Vom avea maine toate informatiile si, pe baza acestor informatii, vom lua decizia. (...) Daca pana maine vor aparea si alte informatii, vom vedea ce decizie luam impreuna cu domnul presedinte in ceea ce priveste scolile", a declarat Citu, care a subliniat ca prioritatea o reprezinta siguranta in scoli.De altfel, inca de la mijlocul lunii ianuarie, presedintele Klaus Iohannis anunta ca, din 8 februarie, urmeaza ca majoritatea scolilor sa se redeschida, dar o decizie finala va fi luata pe 2 februarie.El a reiterat ca isi doreste ca scoala sa se reia fizic la inceputul semestrului al doilea.Ministerul Educatiei a informat, luni seara, ca la acest moment numarul angajatilor din sistemul de invatamant care si-au declarat disponibilitatea de vaccinare (inclusiv cei deja vaccinati pana la data de 1 februarie) este de 193.573 de persoane (147.314 persoane din sistemul de invatamant preuniversitar si 46.259 - personal din sistemul de invatamant universitar).Conform ME, numarul angajatilor din sistemul de educatie deja imunizati anti-COVID cel putin cu prima doza este de 27.033, reprezentand 14% din angajatii cu disponibilitate de vaccinare (17.357 din sistemul de invatamant preuniversitar si 9.676 din sistemul de invatamant universitar, inclusiv cadrele didactice din invatamantul superior medical).