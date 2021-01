Ministerul Fondurilor Europene obliga Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud sa plateasca peste 600.000 lei. Banii au fost cheltuiti intr-un proiect european

Este vorba despre proiectul "Impact Lechinta - Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta", demarat in octombrie 2017 de Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, lider de proiect, in parteneriat cu Fundatia Satean, Centrul de Consultanta si Studii Europene Galati, Comuna Lechinta, Liceul Tehnologic Lechinta, SC Murivisan SRL, Social Inteligence Projects si Asociatia Proactiv.Proiectul a fost finantat prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), iar, in luna decembrie a anului trecut, Ministerul Fondurilor Europene a demarat o actiune de control ca urmare a suspiciunii de neregula cu privire la partenerul Asociatia Proactiv Bistrita, constand in verificarea documentelor puse la dispozitie odata cu cererea de finantare, a activitatilor prestate pe parcursul derularii proiectului si a sumelor decontate cu personalul.Ca urmare a acestei verificari, s-a stabilit in sarcina Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, in calitate de lider de parteneriat si beneficiar al finantarii contractului, obligatia de plata a sumei de 613.033,95 lei, reprezentand cheltuieli neeligibile efectuate de partenerul Asociatia Proactiv Bistrita cu plata salariilor unor experti.Consiliul Judetean apreciaza ca in procesul-verbal de control s-a propus "in mod eronat" ca fiind neeligibile cheltuielile salariale realizate cu expertii respectivi, motiv pentru care a decis sa achizitioneze servicii juridice in vederea suspendarii executarii si anularii titlului de creanta, precum si anularii creantelor bugetare rezultate din neregulile stabilite.Proiectul a fost aprobat cu 19 voturi pentru si 11 impotriva, iar banii pentru serviciile juridice, estimati la 20.000 de lei fara TVA, ar urma sa provina din bugetul proiectului cu finantare europeana, de la sectiunea "cheltuieli indirecte".Tot in cadrul sedintei ordinare de joi a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, s-a decis achizitionarea de servicii juridice si pentru Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita, avand in vedere ca unitatea medicala este parte responsabila civilmente intr-un proces penal intentat de parintii unui bebelus mort la nastere, in care este inculpat un medic ginecolog din cadrul spitalului, acuzat de vatamarea fatului.Citeste si: