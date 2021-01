Ministerul Mediului solicita firmelor din sectorul silvic sa se inscrie in SUMAL 2.0

Ministerul anunta infiintarea unui call center la care 36 de angajati din Garzile Forestiere vor raspunde intrebarilor celor implicati in activitatea silvica in legatura cu noul sistem informatic."La aceasta ora avem peste 10.000 de utilizatori care opereaza in SUMAL 2.0. Angajatii din sectorul silvic trebuie sa solicite user si parola pentru a reusi ca in continuare sa-si desfasare activitatea respectand cadrul legislativ in vigoare. Toti cei implicati vor fi sprijiniti astfel incat sa se familiarizeze cu utilizarea noului sistem informatic", a transmis, marti, secretarul de stat din Ministerul Mediului Gelu Puiu, intr-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Mediului.Oficialul a precizat ca, pentru a preveni situatii in care angajatii din domeniul silvic sa nu isi mai poata desfasura activitatea pentru ca nu sunt inregistrati in SUMAL 2.0, autoritatile fac apel catre acestia sa se inregistreze in sistem."Specificam faptul ca, din 31 ianuarie, orice actiune pe care vor dori sa o desfasoare nu o vor putea face decat daca se va opera strict in acest sistem informatic. Pentru a fi inregistrati in SUMAL 2.0, administratorul companiilor de tip agent si al companiilor de tip transportator trebuie sa solicite Garzii Forestiere competenta teritorial introducerea companiei in sistem si acordarea de credentiale, adica acel user si parola, pentru accesul administratorului.Administratorul companiei va crea, dupa caz, depozitele si va declara angajatii pentru care doreste acordarea credentialelor de acces, va introduce mijloacele de transport folosite la transportul materialelor lemnoase pe drumurile publice si forestiere. Informatiile referitoare la depozite vor fi verificate si aprobate de catre garzile forestiere competente teritorial", a mentionat oficialul din Ministerul Mediului.Viitorii utilizatori a SUMAL 2.0 au la dispozitie materiale video informative si linii telefonice directe de comunicare cu personal specializat. Astfel, a fost pus la punct un call center in care 36 de angajati ai Garzilor forestiere vor raspunde la intrebarile utilizatorilor in intervalul orar 7:30-20:30. Numerele de telefon vor fi facute publice pe pagina de internet a Ministerului Mediului si pe alte cai.Materialul lemnos care tranziteaza Romania va circula cu documentele emise de expeditor pentru tarile din Comunitatea Europeana sau sub supraveghere vamala daca provin din spatiul extracomunitar.Pentru materialul lemnos exploatat din Romania vor trebui sa existe avize de insotire pe hartie sau electronice, iar indiferent de tipul de aviz, acesta are la baza un aviz electronic inregistrat in SUMAL 2.0. Oficialul Ministerului Mediului a precizat ca nu este necesar ca materialul lemnos transportat pe cale feroviara, navala sau pe benzi transportoare sa fie insotit de un terminal care sa arate pozitia geografica, fiind suficiente avizele pe hartie.Populatia care cumpara lemn pentru consum propriu se va supune regulilor aplicate ca si pana acum, iar consumatorii de material lemnos precum pensiuni, restaurante sau constructori nu vor fi obligati sa declare depozite de lemn la locul de consum, a mentionat secretarul de stat din Ministerul Mediului."SUMAL 2.0 nu mai permite realizarea transportului dublu pe acelasi aviz. Transportatorii trebuie sa incarce in sistemul informatic patru fotografii: a kilometrajului, din fata, lateral si spate. Asa se dovedeste ca aceeasi cantitate de material lemnos ajunge si in depozit", a mentionat secretarul de stat din ministerul de resort.Gelu Puiu a aratat ca autoritatile sunt pregatite sa intervina "pentru a remedia sincopele care pot aparea pe parcurs" in functionarea noului sistem informatic.SUMAL 1.0 ramane disponibil doar pentru consultare, fara a mai fi operate modificari dupa 31 ianuarie, a mentionat Puiu. Toate avizele emise de SUMAL 1.0 vor trebui receptionate la destinatie pana la data de 30 ianuarie 2021, ora 24:00, dupa aceasta data fiind obligatorii avizele emise in noua versiune, SUMAL 2.0, a adaugat secretarul de stat Gelu Puiu.Citeste si: