Monica Anisie l-a revocat din functie pe renumitul cercetator Nicolae Zamfir, directorul laserului de la Magurele

Care a fost miza demiterii?

Demiterea lui Nicolae Zamfir a fost anuntata aseara, pe surse, de Edupedu.ro Nicolae Zamfir s-a intors in Romania in 2004, de la Yale University, SUA, unde a fost profesor si cercetator in cadrul Wright Nuclear Structure Laboratory din 1997 pana 2004.Institutul de Fizica Nucleara este institutia care implementeaza in Romania proiectul laserului de la Magurele (Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics ELI-NP), Zamfir fiind directorul proiectului inca de la lansarea acestuia."Sunt oameni de stiinta foarte, foarte buni - oameni ca Nicolae Zamfir, care e fantastic prin ceea ce a facut, construind aceasta platforma. Din punctul meu de vedere, platforma din Romania ofera o combinatie unica de lasere de inalta intensitate si fizica nucleara. Aceasta va ridica probleme pe care doar Romania le poate rezolva", declara in urma cu doi ani Gerard Mourou, laureatul premiului Nobel pentru fizica si parintele stiintific al laserului de la Magurele.Intr-un interviu acordat in exclusivitate Edupedu.ro, Mourou spunea ca laserul din Romania "are o contributie unica" la Nobelul pe care tocmai il primise. "Ceea ce a facut Romania este spectaculos", afirma el.Concret, in 2018, Zamfir a reziliat un contract de 66 de milioane de euro incheiat pentru un sistem fascicul Gamma cu un consortiu din care faceau parte italieni, dar si influenti francezi de la Centru National de cercetare stiintifica din Franta."Consortiul EuroGammaS nu a intreprins nimic pentru instalarea Sistemului Fascicul Gamma. A platit 1,8 milioane de euro penalitati de intarziere, ne-au mai trimis luni, pe trimestrul 3, penalitati de 1,3 milioane. Dar nu intreprind nimic si ne indreptam cu pasi mari catre rezilierea contractului. Daca ei nu fac nimic, eu nu am ce face. Este una dintre clauzele contractuale ca ei trebuie sa puna in functiune Sistemul gamma si, daca nu il pun in functiune, contractul se reziliaza de la sine", declara Zamfir, in octombrie 2018, pentru Edupedu.ro.De atunci, italienii au intentat in total 38 de procese partii romane, dintre care institutul roman a castigat 24, celelalte fiind in derulare, potrivit surselor Edupedu.ro.In octombrie 2019, compania americana Lyncean Technologies a castigat licitatia pentru construirea celui de-al doilea mare echipament de cercetare din proiectul laserului de la Magurele: Sistemul Gama de Energie Variabila. Centrul ELI-NP de la Magurele anunta atunci ca a semnat contractul, in valoare totala de 49 milioane euro.Potrivit surselor Edupedu.ro, francezii, membri influenti ai ELI Delivery Consortium - asociatie fondata in 2013 cu scopul de a sustine implementarea coordonata a celor trei instalatii de cercetare din Romania, Cehia si Ungaria - le-au cerut celor trei state ca fondurile europene atrase pentru cele trei lasere sa nu mai fie gestionate national, ci la nivelul consortiului.Raspunsul Romaniei a fost vehement impotriva renuntarii la gestionarea de catre administratia guvernamentala a fondurilor europene atrase tocmai pentru cercetarea la ELI-NP. Alte surse au precizat pentru Edupedu.ro ca raspunsul transant al lui Zamfir ar fi iritat partea franceza.In mai 2020, Ungaria si Cehia, alaturi de care Romania a primit in 2012 finantare din partea Comisiei Europene pentru a demara proiectul paneuropean de cercetare Extreme Light Infrastructure (ELI), au depus la Bruxelles proiectul formarii unui Consortiu European de Infrastructura de Cercetare (ERIC). Romania a fost exclusa de francezi din proiect.Secretarul de stat pentru Cercetare, Dragos Ciuparu, a declarat pentru Edupedu.ro ca este surprins de faptul ca "ELI Delivery Consortium nu a contactat partea romana pentru discutii in vederea constituirii ERIC"."Ma astept ca la Comisia Europeana acest proiect de ERIC sa fie respins, intrucat contravine flagrant deciziei de aprobare a proiectelor ELI. Pentru ca aceasta decizie (din 2012 prin care executivul european a aprobat construirea celor trei facilitati de cercetare ELI - n.red.) spune ca toti cei trei pillars (pilonii din Romania, Cehia si Ungaria care formeaza proiectul paneuropean de cercetare ELI), la sfarsitul fazei de constructie a infrastructurii, trebui sa constituie un European Research Infrastructure Consortium, adica un ERIC. Ori doar doua dintre aceste pillars nu pot constitui ERIC-ul fara cel de-al treilea", a afirmat Ciuparu, pentru Edupedu.ro.