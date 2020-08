Neamt: Un tanar care a sarit in ajutorul unei femei agresate pe strada de fostul concubin a fost injunghiat. Suspectul nu a fost inca prins de politisti

"Politistii din cadrul Politiei orasului Tirgu-Neamt au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana este agresata fizic pe o strada din Targu-Neamt. Imediat, politistii s-au deplasat la fata locului, iar din primele cercetari a reiesit faptul ca, in timp ce o tanara de 28 de ani se deplasa pe o strada din Targu-Neamt, a fost acostata de catre fostul sau concubin de 22 de ani, din Vanatori-Neamt, care pe fondul unui conflict mai vechi, ar fi lovit-o. In acel moment, in altercatia izbucnita, a intervenit un tanar de 22 de ani, din localitatea Raucesti, care se afla in zona", a anuntat, luni, IPJ Neamt.Sursa citata a precizat ca tanarul care a sarit in ajutorul femeii a fost injunghiat."Victima a fost transportata la spital, in vederea acordarii de ingrijiri medicale de specialitate. In aceasta dimineata se va efectua constatarea medico-legala, iar in functie de rezultat se va stabili competenta de solutionare a cauzei", au mai transmis politistii.Acestia au precizat ca persoana banuita de comiterea faptei nu a fost depistata la locul faptei si se sustrage de la cercetari si este cautat de politisti.