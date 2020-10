Scandalul PNL - USR-PLUS de la Timisoara. Liberalii au semnat protocolul pentru formarea unei majoritati si cheama USR-PLUS sa faca acelasi lucru

"Asa cum am fost dispus inca de ieri (n.r. joi, 22 octombrie 2020), sunt dispus in continuare sa semnez parteneriatul pentru Timisoara si Timis, si aici, in fata dumneavoastra, uitati, eu il semnez. Ii astept si pe cei de la USRPLUS, daca chiar sunt sinceri in demers si spun ca nu ii intereseaza functiile, ci ii intereseaza problemele oamenilor si proiectele comune la care am convenit, sa faca acest efort sa vina sa il semneze aici pana luni la pranz. Sa faca acest minim efort de a respecta vointa alegatorilor si sa semneze acest parteneriat pentru Timisoara si Timis, pe care eu il consider excelent, bazat pe proiecte si principii sanatoase. Daca pe dumnealor ii intereseaza functiile, atunci sa o spuna foarte clar sau sa faca ceea ce au si spus, sa faca o alianta periculoasa si toxica cu PSD in Consiliul Local Timisoara. Noi nu dorim sa avem nici un fel de discutii cu PSD pe aceasta tema, dar daca ei vor sa faca acest lucru, le dorim succes", a declarat Alin Nica intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul PNL Timis.