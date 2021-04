VIDEO Oana Lovin continua s-o jigneasca pe fosta secretara de stat Andreea Moldovan. "De ce nu ati promovat-o pana acum pe marea doctorita?"

Lovin: "De ce nu ati promovat-o pana acum pe marea doctorita Andreea Moldovan?"

"In legatura cu incidentul din data de 14 aprilie a.c., din zona Ministerului Sanatatii, Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari:Persoanele implicate in incident au fost sanctionate contraventional cu amenzi in valoare totala de 400 de lei pentru provocarea si participarea la scandal in locuri publice, in conformitate cu prevederile art. 2, pct 24 din Legea nr. 61/ 1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice (republicata)Recomandam tuturor cetatenilor care participa la manifestatii publice sa respecte prevederile legale in vigoare si recomandarile jandarmilor pentru a preveni evenimente care pot tulbura ordinea publica si periclita siguranta persoanelor", a transmis Jandarmeria Capitalei.Oana Lovin a spus ca va plati amenzi atat timp cat isi va permite si ca ea a facut-o pe doctorita Moldovan celebra. Lucratoarea la videochat sustine ca medicul Andreea Moldovan ar fi fost o necunoscuta pana cand a numit-o "nenorocita".Intr-un nou live pe Facebook , Oana Lovin a jignit-o din nou pe doctorita Moldovan."S-a trezit toata propaganda hastagrezista sa ma linseze. Cand se intampla cate un incident din asta si vad care, cum, pe ce teme ma linseaza, imi dau seama din ce directie vin banii.Tema linsajului este Oana Lovin videochatista versus medicul Andreea Moldovan. Oamenii sunt foarte ultragiati, foarte afectati, de faptul ca o videochatista nenorocita isi permite sa numeasca un medic "Fa, nenorocito!" si unde a ajuns tara asta, avand in vedere ca este un medic de renume, care a facut atatea, care a studiat afara, etc.Pai pana sa o fac eu nenorocita, cate articole ati scris voi despre acest mare medic al tarii. Ca daca va iau pe toti, de la Mandruta pana la nu stiu cine de pe la Europa FM, nu ati scris niciodata despre acest "medic mare" al tarii. Cum va apreciati voi valorile?Ba mai mult, aveti articole, in schimb, despre mine. Pai cine promoveaza videochatistele si baga marii medici sub pres? Voi! Lasati-ma pe mine, vorbiti despre problemele tarii. Eu ma descurc singura, imi fac si rau si bine, tot singura. Eu fac misto de mine, oricum mai bine decat toata lumea la un loc.De ce nu ati promovat-o pana acum pe marea doctorita, Andreea Moldovan, ca pana sa o fac eu "fa nenorocito", nu ati vorbit de ea?", a spus Oana Lovin in live.Lovin mai sustine ca a fost inghiontita si injurata de-a lungul timpului de simpatizantii USRPLUS."Ne-au impins, ne-au filmat pe sub fuste, ne-au lovit, amenzi, amenintari. Doar ca noi nu ne plangem. Daca nu ne plangem, nu inseamna ca nu se intampla.Eu nu ma plang pentru ca nu ma trimite nimeni acolo. Ma duc sa fac tambalau pentru mine, in primul rand. Cat pot sa-mi platesc singura amenzile, ma duc, cand nu mai pot, ma retrag. Imi pun goarna in cui", a mai spus Oana Lovin.In imaginile transmise de televiziuni in cursul incidentelor inregistrate miercuri, 14 aprilie, in fata Ministerului Sanatatii, cele doua lucratoare la videochat apar lovindu-l pe un barbat care incearca sa le indeparteze foile cu mesaje agresive."Domnisorul a venit pe furis, pe sub rampa aia si ne rupea foile, ca bannere e mult spus. Spunea ca sunt mizerii. Acele date cu persoanele care au murit in ultima perioada, pentru el erau mizerii.Va dati seama ca suntem femei, suntem nationale, suntem aprige, normal ca am vazut negru in fata ochilor.Puteam sa scriem pe foi orice. Ce treaba ai tu sa ne strici protestul? Nici macar nu era protest. Eram eu si Codruta.A inceput distractia. Codruta l-a somat sa dispara de acolo si sa ne lase recuzita in pace, eu i-am impins mana, Codruta a tras de el. El parea sedat, efectiv. I-ai dat directia sac, altceva nu mai vede stanga -dreapta.Noi ne-am aparat cauza cu barbatie, am chemat jandarmii sa-l ia de acolo sa nu se ajunga la bataie , el nu a plecat de acolo, a mai stat jumatate de ora, dupa care ne-am trezit ca vine salvarea si militia.Poate in clipa aia cineva a facut un AVC sau avea o problema urgenta. Dar salvarea era ocupata. Era la Ministerul Sanatatii ca sa faca astia show cu salvare si militie.Eu sper ca omul asta sa fie sanctionat. Pentru ca atunci cand vii sa ne rupi noua pancardele, trebuie sa-ti asumi ca "poate alea nu ma lasa". De ce nu ai luat in calcul faptul ca noi nu suntem de acord ca tu sa rupi ceea ce tu consideri ca sunt mizerii.Asuma-ti, nu mai fi fatalau. Fii barbat pana la capat. Chiar nu mai poate nimeni in tara asta sa ia un pumn cinstit?Ce o sa faci tu, domnul care a venit sa-mi rupa foile cand va cheama iubi Citu in armata ? Ca tu te califici. Te ascunzi dupa mine?Citu, baga stagiul militar obligatoriu inapoi, ca astia nu ca nu stiu sa tina o arma in mana, ei nu stiu sa schimbe un bec!", a mai spus Lovin.Miercuri, 14 aprilie, Oana Lovin si Codruta Creva s-au postat in fata Ministerului Sanatatii si au inceput sa adreseze injurii angajatilor institutiei