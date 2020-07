Pedeapsa primita de un fost consilier local care a facut scandal in sala de judecata. I-a spus judecatoarei: "esti o nesimtita, toti ati fost platiti, sunteti niste corupti"

Condamnat la sase ani si jumatate de inchisoare pentru tentativa de omor dupa ce, in campania electorala din 2016 l-a injunghiat pe un rival politic, un fost consilier local din partea unui partid al romilor din judetul Mures s-a ales si cu dosar penal pentru tulburarea ordinii si linistii publice.Fostul consilier s-a mai ales cu un dosar penal pentru ca, in octombrie 2017, prezentat in fata unei judecatoare de la Tribunalul Mures, a facut scandal strigand la judecatoare:In urma procesului judecat la Judecatoria Targu Mures, fostul consilier local a primit o amenda penala de 4.200 de lei. Sentinta, pronuntata in 19 iunie 2020, nu este definitiva, putand fi atacata cu apel., a aratat judecatorul de la Judecatoria Targu Mures care i-a aplicat amenda penala scandalagiului.Inainte de pronuntarea sentintei prin care este condamnat la plata amenzii, fostul consilier local a cerut eliberarea conditionata aratand ca "este un om educat si credincios si niciodata nu si-a dorit sa ajunga in penitenciar , a avut o functie publica, a fost consilier local si presedinte de partid". Fostul consilier a mai aratat in cererea de eliberare conditionata ca "cere iertare de la toata lumea" pentru faptele care i-au adus condamnarea.