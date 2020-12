VIDEO Scandal monstru in Piata Centrala din Barlad. Politist lovit cu capul in gura de un tanar caruia i-a atras atentia ca nu poarta masca

Dosar penal pentru ultraj

Scandalul dintre politistii locali si mai multi tineri a avut loc pe 24 decembrie, la orele amiezii. Un tanar care nu purta masca a fost oprit de doi politisti locali pentru a-l legitima, iar in acel moment tanarul i-a dat un cap in gura unui politist si a fugit, scrie publicatia locala VremeaNoua.ro A fost prins cateva clipe mai tarziu, iar cand politistii au vrut sa-l duca la sediu pentru cercetari privind comiterea agresiunii, acesta s-a opus. Mai multe persoane au sarit in ajutorul tanarului, iar scandalul s-a transformat intr-o bataie crunta, politistii fiind agresati si loviti din nou. Agentii locali au facut plangere penala pentru ultraj, iar acum Parchetul de pe langa Judecatoria Barlad face cercetari pentru a-i identifica pe toti cei care au intervenit in acest caz, agresand oamenii legii.Tanarul, care, din spusele martorilor consumase alcool , s-a opus, iar cand politistii au incercat sa-l convinga ca trebuie sa se legitimeze, acesta i-a tras un cap in gura unuia dintre politisti si a fugit! A fost urmarit de oamenii legii, iar in zona din spatele Pietei Centrale a fost prins si s-a incercat incatusarea sa din nou. Tanarul s-a opus iar in acele momente, mai multe persoane, unii dintre ei de de etnie rroma, au inceput sa agreseze politistii locali, care au chemat in ajutor inca un echipaj.In momentul in care oamenii legii au incercat sa-l retina din nou, deoarece acesta agresase politistii, mai multi tineri au luat pe sus pe agentii locali si se incerca incatusarea sa pentru comiterea infractiunii de ultraj, i-a dat iarasi cu capul in fata unui politist local, pe care l-a umplut de sange. Atunci a luat o si mai mare amploare scandalul, cei prezenti solidarizandu-se cu tanarul scandalagiu, fara masca si cu mult tupeu, politistii locali fiind luati pe sus, imbranciti si atacati! Evident ca agresorul politistilor locali si cei care s-au solidarizat cu el au disparut fara urma, dand dovada de "curaj", ulterior acesta fiind identificat de catre politistii barladeni. Din cate se pare acesta este din comuna Tutova.Tot scandalul a durat in jur de 20 de minute, fiind filmat atat de martorii de la fata locului cat si de politistii locali veniti in ajutorul colegilor agresati."Este uluitor ca oamenii se solidarizeaza cu cei care incalca legea si astfel se ajung la agresiuni impotriva celor care aplica legea. Politistii locali agresati au depus deja plangere la Parchetul de pe langa Judecatoria Barlad, pentru ultraj, fiind deja audiati de procurorul care investigheaza acest caz. Urmeaza ca pe baza probelor cei vinovati sa fie identificati si sa fie audiati, pentru a se lua masurile legale.", a precizat col.(r) Vasile Chelaru, directorul executiv al Politiei Locale Barlad.