Prahova: Scandal intre mai multe persoane in localitatea Romanesti. Politistii patruleaza in zona

Potrivit datelor comunicate, miercuri, de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, din verificari s-a stabilit ca incidentul a avut loc dupa ce o femeie de 31 de ani ar fi chemat rudele pentru a o lua de la locuinta concubinului in varsta de 39 de ani, barbatul agresand-o anterior.In acest context, fratele concubinului ar fi amenintat cu un obiect taietor intepator persoanele prezente, iar situatia a degenerat, acesta lovindu-i pe tatal femeii, dar si pe ea.Persoanele implicate in scandalul care a fost aplanat de echipajele de politie jandarmi si lucratori din cadrul Serviciul pentru Actiuni Speciale au fost duse la sediul Politiei municipiului Ploiesti, insa niciuna nu a dorit sa formuleze plangere pentru infractiunea de lovire.In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de tulburarea ordinii si linistii publice si lovirea sau alte violente.De asemenea, pentru evitarea unui nou scandal in zona s-au luat masuri de asigurare a ordinii publice in localitate.