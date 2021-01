Primarul din Adjud a suspendat ajutorul social al celor care au refuzat sa munceasca in folosul comunitatii: "O parte nu vor sa inteleaga ca avem si obligatii"

Primaria municipiului Adjud a anuntat, joi, ca ajutorul social a fost suspendat pentru 18 persoane pentru ca au refuzat sa presteze orele obligatorii de munca in folosul comunitatii."Am decis ca inca din prima zi de munca a acestui an persoanele care beneficiaza de ajutorul social sa se alature muncitorilor de la spatii verzi si salubritate pentru a asigura curatenia orasului nostru. Din pacate, insa, o parte dintre cei care pot beneficia de acest venit minim garantat nu vor sa inteleaga ca noi, cetatenii, avem si obligatii pe langa drepturile garantate de stat, una dintre obligatiile dansilor fiind aceea de a presta cateva ore de munca in folosul comunitatii. Conform legii, urmarea fireasca a acestei atitudini a fost sistarea platii venitului minim garantat inca din lunile noiembrie si decembrie ale anului trecut pentru 18 dintre dansii", a declarat Florin Nechifor, primarul municipiului Adjud.Potrivit Primariei, in situatia in care, intr-un interval de 3 luni de la sistarea platii, persoana in cauza refuza sa efectueze actiunile sau lucrarile de interes local, aceasta isi pierde dreptul de a solicita venitului minim garantat timp de 12 luni."Momentan, 70 de adjudeni care primesc ajutor social sunt apti de munca si au de efectuat in aceasta luna un total 1046 ore de munca in folosul comunitatii. Din cele 88 de dosare ramase in plata la Directia de Asistenta Sociala Adjud, 43 de dosare au in componenta lor persoane care, conform legii, nu sunt apte de munca deoarece depasesc varsta standard de pensionare sau asigura cresterea si ingrijirea unui copil in varsta de pana la 7 ani", a mai transmis Primaria Adjud.Institutia precizeaza ca asistatii social au obligatia de a se prezenta pentru efectuarea orelor de actiuni sau lucrari de interes local conform " Planului anual de actiuni sau lucrari de interes local" aprobat de catre Consiliul Local al Municipiului Adjud.