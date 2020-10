Patriarhia Romana intervine in scandalul provocat de IPS Teodosie: "Rugaciunea nu are granite confesionale"

Referindu-se la remarca facuta in spatiul public in legatura cu "pacatul" de a ne ruga strict contextual si intr-o alta biserica decat cea ortodoxa, Banescu precizeaza ca "rugaciunea nu are granite confesionale si nici de alta natura, singurul ei tarm fiind Cerul, spre care ar trebui sa privim toti cu aceeasi incredere si recunostinta"."Vechile 'ziduri' ale diferentelor teologice nu ne pot bloca nicaieri in aceasta lume accesul la Dumnezeu prin rugaciunea care ne inalta deasupra lor. A ne ruga strict contextual si in alt spatiu eclezial decat acela marcat vizual de simbolismul propriei confesiuni nu ne afecteaza automat identitatea credintei. Importanta este buna situare in propria traditie religioasa pe care ar trebui sa ne-o cunoastem cu adevarat, situare care ne confera discernamant, echilibru si civilitate, inclusiv in relatia cu alteritatea religioasa. Abia absenta acestei bune situari in credinta, care conduce la ratarea relatiei mantuitoare cu celalalt, este un pacat. Verticala credintei si a rugaciunii e singura care ne poate salva din zgomotoasa si sufocanta orizontalitate a diferendelor dintre noi. Alegerea ei ne onoreaza profund in orice context ne-am afla", a afirmat, sambata, Banescu.Citeste si: