Cum a ajuns un recidivist, condamnat pentru viol, să distrugă o clădire cu o sapă. Totul s-a întâmplat sub privirile înmărmurite ale trecătorilor VIDEO

Ce poate face poliția în cazul infractorilor cu tulburări de comportament

Omul, înarmat cu o sapă, a distrus geamurile clădirii sub privirile stupefiate ale trecătorilor.Totul s-a întâmplat marți, 20 iulie, în jurul orelor 21.00, în timp ce pe stradă încă se mai aflau cetățeni care au început să fugă atunci când au văzut ieșirea violentă a bărbatului. Unul dintre martori a solicitat intervenția poliției când și-a dat seama că bărbatul nu poate fi potolit cu vorba bună.Nici polițiștii chemați printr-un apel la 112 nu s-au putut înțelege cu el. Era plin de sânge, rănit de cioburile care au sărit din geamurile sparte, era incoerent, probabil sub influența alcoolului. După ce a reușit să-l prindă, echipajul de poliție a decis să-l ducă la psihiatrie pentru a îngrijiri medicale. A rămas la spital până miercuri dimineața, bărbatul refuzând internarea, fiind văzut ulterior plimbându-se liber pe stradă..A fost reținut pentru 24 de ore de poliție, urmând ca în cursul zilei de joi să fie audiat de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești cel care va dispune sau nu o măsură preventivă.Omul este un cunoscut al polițiștilor din Prahova. În 2015 a fost condamnat la cinci ani și patru luni de închisoare fiind găsit vinovat pentru viol. Victima sa a fost o tânără de 18 ani pe care a abuzat-o sub amenințarea unui cuțit. În noiembrie 2018 a fost liberat condiționat din închisoare printr-o decizie definitivă a Tribunalului Prahova. A revenit în oraș și a continuat să aibă același comportament deviant. Se dezbracă în fața femeilor pe care le întâlnește pe drum și fură din magazine, de regulă mâncare.În astfel de cazuri, polițiștii sunt cu mâinile legate. În situația în care agresorul are un comportament violent și se află într-o stare de agitație care nu permite audierea sau reținerea lui, este dus la o secție de psihiatrie pentru tratament de urgență. Odată ce criza este depășită, medicii nu-l pot interna împotriva voinței lui și este lăsat să plece.Doar instanța poate decide internarea nevoluntară , iar aceasta este o procedură de durată. În plus, internarea într-o clinică de psihiatrie este limitată în timp, până la ameliorarea stării de sănătate. Odată externat, pacientul infractor este obligat să urmeze un tratament care, teoretic, îi poate ține în frâu ieșirile violente.În cele mai multe cazuri astfel de persoane nu respectă indicațiile medicului și recidivează.Revenind la bărbatul care a distrus clădirea pieței din Câmpina, în mod normal acesta ar trebui să plătească paguba produsă, care se ridică la câteva zeci de mii de lei.Sunt 12 geamuri de tip termopan distruse, plus ușa de acces. Agresorul nu are un venit constant și este puțin probabil că Primăria Câmpina, proprietarul clădirii distruse, să recupereze vreun ban de la el.