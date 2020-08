Scandal intre doua familii din Dolj. 15 persoane au ajuns la spital

Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Dolj, duminica seara, politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Bucovat au fost sesizati cu privire la faptul ca, in comuna Podari, a avut loc o altercatie intre mai multe persoane."La fata locului au fost directionate mai multe echipaje de politie , un echipaj de jandarmi , o grupa de luptatori din cadrul S.A.S Dolj care au stabilit faptul ca pe fondul consumului de bauturi alcoolice a izbucnit un conflict intre membrii a doua familii, fiind implicate mai multe persoane, in timpul caruia s-au folosit obiecte contondente. In urma conflictului, 15 persoane au fost transportate la spital, fiind constiente si cooperante", a afirmat IPJ Dolj.Sursa citata a mentionat ca in timpul altercatiei au fost provocate distrugeri, fiind sparte geamurile unor locuinte si ale unor autoturisme ale persoanelor implicate.La locul incidentului au intervenit un echipaj de prim ajutor , un echipaj de terapie intensiva si o autospeciala de transport personal si victime multiple din cadrul ISU Dolj si doua ambulante SAJ Dolj.In cauza, politistii au intocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violente, distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice, iar cercetarile continua in vederea stabilirii cu exactitate a situatiei de fapt, identificarii tuturor participantilor si luarii masurilor legale.