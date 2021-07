Scandal pe o terasa din centrul Timisoarei. Clientii agresivi au inceput sa arunce cu scaune VIDEO

Politia a intervenit, a identificat trei persoane si a deschis un dosar penal, savarsirea infractiunii de tulburarea ordinii si linistii publice scrie Tion.ro Incidentul a avut loc in jurul orei 22.30. Au fost mai multi romi implicati in scandal si, dupa un schimb de replici aprins, au inceput sa arunce cu scaunele de pe terasa."Scaune care zboara prin aer, sticle si pahare sparte, urlete si batai (...) am avut cea mai seara de cacao in Piata Victoriei. Sa fiu nevoita sa fug de la terasa cu copilul ca sa nu ne nimereasca vreun scaun... asta-i capitala culturala europeana?!", a scris o timisoreanca pe Facebook , care a scapat din calea scaunelor aruncate intre romi.Politistii au ajuns la fata locului si au identificat trei persoane cu varste cuprinse intre 30 si 40 de ani. Oamenii legii fac cercetari pentru identificarea tuturor celor care au participat la scandal.