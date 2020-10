Scandal la Eforie Sud, dupa ce mai mult profesori de liceu au refuzat sa predea online

"In urma cu cateva zile, un elev de clasa a VII-a din cadrul Liceului Teoretic "Carmen Sylva" Eforie Sud a analizat situatia orelor online care ar trebui sa se organizeze si a constatat ca, din cele 32 de ore de curs dintr-o saptamana de scoala, a putut participa doar la 14 dintre ele, din cauza faptului ca profesorii refuza sa predea in mediul online, cu toate ca unitatea de invatamant se afla in scenariul hibrid. Avand in vedere situatia exceptionala in care ne aflam la nivel national si luand in considerare modificarile din sistemul de invatamant menite sa asigure continuitatea parcursului educational al elevilor in orice conditii consideram inacceptabila atitudinea profesorilor care refuza predarea in mediul online", a transmis, marti seara, Consiliul Judetean al Elevilor Constanta.Elevii fac referire la prevederile Metodologiei-cadru privind desfasurarea activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobata prin OMEC nr. 5545/2020, dar si a modificarilor aduse asupra fisei postului cadrului didactic, care mentioneaza ca profesorii au in atributii asigurarea continuitatii procesului didactic prin intermediul tehnologiei si al internetului."Practic, luand in considerare situatia in care ne aflam, in care procesul educational trebuie sa se mute in spatiul online pentru a proteja sanatatea tuturor actorilor implicati, este imperioasa implicarea profesorilor si a elevilor in desfasurarea orelor online, astfel incat sa nu se inregistreze lacune in invatare, iar educatia sa poata continua in parametri optimi.In acest sens, Consiliul Judetean al Elevilor Constanta condamna atitudinea cadrelor didactice care refuza predarea in mediul online si solicita directiunii Liceului Teoretic "Carmen Sylva" Eforie Sud si Inspectoratului Scolar Judetean Constanta sa intreprinda toate masurile necesare, astfel incat derapajele de acest gen sa nu mai existe in sistemul educational", a mai transmis organizatia."Astfel de atitudini superficiale, in care profesorii refuza cu vehementa predarea in mediul online si priveaza accesul la educatie a zeci de elevi, ar trebui atent monitorizate si sanctionate de catre directiune. Un profesor care nu vrea sa transpuna in spatiul virtual continuturile pe care le-ar preda, in mod normal, la clasa, are doua optiuni: fie solicita concediu fara plata pana la sfarsitul pandemiei, fie isi da demisia din invatamant.", a declarat Silviu Morcan, presedintele Consiliului Judetean al Elevilor Constanta.