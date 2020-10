Un barbat din Botosani a injunghiat trei tineri. Una dintre victime a murit la spital

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, in noaptea de sambata spre duminica, politistii din cadrul Politiei Orasului Flamanzi au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca pe raza satului Boscoteni, comuna Frumusica, are loc un conflict intre mai multi tineri."Deplasandu-se la fata locului, politistii au depistat si preluat in custodie un tanar de 29 de ani, despre care s-a stabilit ca a agresat prin injunghiere trei persoane, cu varste cuprinse intre 22 si 35 ani, toate din judetul Iasi. Cercetarile efectuate au stabilit ca victimele se deplasasera la domiciliul autorului cu intentia de a purta discutii cu o tanara care locuia la acesta, in scopul convingerii acesteia sa renunte la relatia pe care o avea cu autorul. Intre autor si victime a izbucnit un conflict spontan, pe fondul caruia s-a produs agresiunea", a transmis IPJ Botosani.Cele trei victime au fost transportate la spital, iar unul dintre cei injunghiati a murit.Agresorul este cercetat pentru comiterea infractiunilor de omor si tentativa la omor.