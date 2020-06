Top 5 judete de la polul saraciei, cele mai proaste rezultate la Evaluarea Nationala. Portretele baronilor care le controleaza cu mana de fier

In Giurgiu, doar 6 din 10 elevi au reusit sa ia mai mult de 5 la Evaluarea Nationala

Rezultatele Evaluarii Nationale, afisate luni, arata, inainte de contestatii, ca 38.310 de candidati (23,9%) au obtinut medii mai mici de 5. In coada clasamentului se afla, ca si in alti ani, judete din sudul tarii - Giurgiu (60,3%), Teleorman (63,6%), Calarasi (68,6%) - si doua dintre cele mai sarace judete din Moldova - Botosani (67,7%) si Vaslui (68,8%). Aceste judete se "scalda" in saracie, conform datelor INS din ultimii ani. Ele au in comun faptul ca au fost conduse, in ultimii 20 de ani, de baroni locali care si-au extins constant sfera de influenta in administratia publica, indiferent de culoarea guvernarilor. Ziare.com va prezinta personajele care, ani la rand, au stat la carma judetelor care, si in aceasta vara, s-au pozitionat la coada clasamentului in topul mediilor obtinute de elevi la Evaluarea Nationala.Judetul cu cele mai slabe performante in educatie este condus de ani de zile de baronul PSD Nicolae Badalau si de apropiatii sai.Nicolae Badalau este presedintele organizatiei judetene PSD Giurgiu. A fost deputat in legislatura 2004 - 2008 si apoi senator.Conform mai multor informatii aparute in presa de-a lungul timpului, Badalau a fost condamnat, in 1988, la un an de inchisoare dupa ce ar fi furat patru saci de grau. A fost gratiat si si-a inceput ascensiunea politica in primii ani ai Romaniei postdecembriste.A avut mai multe probleme cu legea. In 2009, de pilda, ANI a cerut anchetarea lui Badalau pentru spalare de bani si fals in declaratii. Niculae Badalau a fost achitat in ambele dosare.In octombrie 2013, DNA l-a trimis in judecata pe Niculae Badalau pentru trafic de influenta. Procurorii acuza ca ar fi sustinut o societate comerciala aflata intr-un circuit evazionist sa obtina fonduri de la Agentia de Plati si Interventii in Agricultura (APIA).Firmele controlate de fiul sau au numeroase contracte cu statul si beneficieaza constant de finantare din fonduri europene prin Ministerul Economiei, relateaza hotnews.ro In anii din urma, Badalau a jignit in repetate randuri diaspora. De la o manea cantata la sprit in tipul unui chef in curtea sa din Bolintin, cand un lautar a improvizat celebrele versuri "Sa vina diaspora/Ca noi ne pisam pa ea" pana la o declaratie recenta in care a sustinut ca doar 700.000 de romani plecati la lucru in strainatate sint "legali", restul, pana la 3- 5 milioane, "sunt fetele alea, de le duc astia".Nicolae Badalau a ajuns pana in functia de ministru al Economiei, de unde si-a pus apoi oamenii de incredere din judet in pozitii-cheie. Le-a numit pe Nina Crisu, fost prefect PSD de Giurgiu, si pe avocatul Crina Stoianovici, sefa organizatiei de femei a partidului din judet, in pozitia de membri provizorii ai Consiliului de Administratie al companiei de stat Romarm SA, dupa cum arata Profit.ro.Consiliul judetean Giurgiu este condus de Marian Mina, finul de cununie al lui Niculae Badalau. Mina a incheiat contracte cu firmele familiei Cusa din Calugareni. George Cusa, unul dintre actionarii firmei Kirlic Group, care a primit contractele de la CJ Girurgiu, este nasul de cununie al lui Gabi Badalau, fiul lui Nicolae Badalau, relateaza g4media.ro In perioada in care s-a aflat la conducerea Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Bucuresti, Marian Mina (PSD) a dat nenumarate contracte fara licitatie publica, pe motiv de urgenta, si a protejat mai multi salariati - incasatori la Podul Giurgiu-Ruse, fapte care apar intr-un raport de control al Ministerului Transporturilor.Jean Jipa este unul dintre cei mai vechi primari din judetul Giurgiu. De 16 ani conduce Ogrezeni, localitatea natala a lui Badalau, dar nu a reusit sa aduca in localitate retele de apa, canal si gaze . De-a lungul mandatelor a fost apropiat de PDL , apoi de PNL , iar acum este la PSD. El este edilul care a pus pe sediul primariei un banner cu "Fuck UE, Fuck NATO si P-aia de la Bucuresti, in cabinetul primarului se fumeaza oricat si orice!", in semn de protest fata de legea antifumat.In aceste patru mandate, Jean Jipa a avut un proiect major: un contract de 11,5 milioane de lei derulat prin firma lui Eugen Mircea Burada, scenaristul filmului Nea Marin Miliardar, care nu a fost finalizat. Contractul a fost atribuit acum sase ani, dar Jean Jipa sustine ca le-a sistat platile dupa ce a constatat ca firma incerca sa deconteze lucrari inexistente.Jean Jipa apare si intr-un dosar la DNA, dupa ce i-ar fi cerut lui Eugen Burada sa sponsorizeze excursiile prin tara pe care le organiza pentru copiii din localitate. Toate obiectivele erau vizitate in prealabil de primar si cativa angajati din primarie si presa, dar fara copii, relateaza ProTV.ro.In 2018, Primarul comunei Ogrezeni a fost condamnat in prima instanta la trei ani cu suspendare pentru delapidare, fals intelectual si abuz in serviciu. Atunci si-a dat demisia de onoare. Recunoaste ca a semnatsi ca trebuie sa suporte consecintele. Intre timp, Nicolae Badalau l-a facut sa se razgandeasca si s-a intors la partid cu dosar cu tot.Dupa revenirea la primarie, Jipa a intrat cateva luni in concediu de odihna, delegandu-si ilegal atributiile de primar unei consliere - bucuresteanca Mihaela Dana Strogonov.La inceputul pandemiei, presa a scris despre Jipa ca s-a dus sa imparta "cartofi, apa si coronavirus ", dupa ce s-a imbratisat cu batranii din sat. Ulterior, a primit si 4.000 de lei amenda , dupa ce politia a vazut pozele postate de acesta.Teleorman are unul din cele mai bune pamanturi in agricultura, dar aici se afla si cea mai saraca localitate din tara. Liviu Dragnea si Teodor Nitulescu sunt doi dintre baronii care au condus acest judet.Nitulescu, inginer la baza, si-a inceput cariera la PDSR si PD, apoi a ajuns in varful PSD Teleorman. A castigat fotoliul de primar al Alexandriei in 1996 si, dupa un mandat de patru ani, in 2000 a fost reales cu 85% din voturi. Un an mai tarziu a preluat functia de prefect al judetului Teleorman, sub Guvernul Nastase. Pana in 2000, prefect fusese Liviu Dragnea, devenit, intre timp, presedinte al Consiliului Judetean.In aceeasi cladire in care functioneaza Prefectura Teleorman, Nitulescu face echipa buna cu Dragnea sun Cabinetul condus de Adrian Nastase : isi impart cele mai inalte functii de conducere in administratie, filiala PSD Teleorman, dar si afacerile. Unul a condus firma de constructii Saifcar, celalalt a privatizat Tel Drum. De numele ambilor se leaga afaceri, scandaluri si suspiciuni de sifonare a banilor publici.Nitulescu nu a facut "oficial" niciodata afaceri cu statul. In cazul lui, afacerile au fost pe numele sotiei sau ale copiilor.Mariana Nitulescu, sotia sa, a fost patroana firmei JVC ROCRISS SRL, societate infiintata in 1998, cand Teodor Nitulescu era primar al municipiului Alexandria. Societatea a luat unul dintre cele mai mari spatii comerciale din oras, un magazin de mobila din Alexandria. Aceeasi firma s-a ocupat si de comertul cu ingrasaminte agricole, detinand si moara industriala de la Nanov.Cu firma Saifcar, familia Nitulescu facea afaceri in agricultura, construia blocuri ANL si avea contract cu Primaria din Alexandria pentru reabilitarea unor strazi si constructia noului sediu al Directiei Judetene de Munca.In 2004, Nitulescu devine deputat PSD, pleaca apoi la PRM , se intoarce la PSD, se duce la Partidul Conservator si ajunge, intr-un final, la PDL. Ajunge din nou prefect in 2009 si devine dusmanul lui Liviu Dragnea, fostul presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor, cunoscut ca "baronul de Teleorman", condamnat, in mai 2019, la inchisoare pentru fapte de coruptie De numele lui Nitulescu se leaga scandalul de la Spitalul TBC din Rosiorii de Vede. La o luna dupa ce devine prefect, in 2009, societatea sotiei lui Nitulescu vinde unitatii medicale produse de 100.000 de euro. Presa a relatat atunci ca spitalul a platit totul la suprapret: 3.000 de lei pentru un fotoliu de 500 de lei, 345 de lei pentru un scaun de 75 de lei, 238 de lei pentru un cos de gunoi vandut pe piata cu doar 37 de lei. Povestea explodeaza in presa in vremea in care Nitulescu se afla in fruntea Prefecturii Teleorman, insa acesta respinge toate acuzatiile.Nitulescu s-a aflat si in vizorul Agentiei Nationale de Integritate, care l-a acuzat de incompatibilitate pentru perioada in care a fost prefect de Teleorman. Fostul prefect a contestat actul emis de ANI si a castigat in instanta. Dupa o perioada in care a stat departe de politica, Teodor Nitulescu, fost prefect de Teleorman si presedintele PDL, a revenit in forta. Acesta a decis sa se inscrie in Partidul Miscarea Populara si a fost numit prim vicepresedintele formatiunii politice la nivel judetean.In prezent, Nitulescu este unul dintre cei mai aprigi contestatari ai lui Liviu Dragnea si este intre cei mai importanti denuntatori ai sai in dosarele penale pe care procurorii i le instrumenteaza.Judetul Botosani este condus de PSD-istul Costica Macaleti . In 2000 a fost ales deputat pe listele PDSR, dar a demisionat dupa un an, pentru a ocupa functia de prefect. Ulterior, se intoarce in Parlament, obtinand doua mandate pe listele PSD. In 2012 este iar numit prefect, iar in iunie 2016 este ales, prin votul consilierilor, presedinte al Consiliului Judetean Botosani.Inainte de mandatul actual al lui Costica Macaleti, Botosaniul era condus de baronul local Florin Turcanu . Acesta a fost condamnat pentru uz de fals, a fost suspendat din functia de presedinte al CJ, a fost acuzat ca l-ar fi santajat pe Crin Antonescu , ca ar fi facut turism electoral cu masinile institutiei si ca si-ar fi pus fratele intr-o functie publica.Fostul presedinte PNL Botosani, Florin Turcanu, a fost condamnat in 2014 la sase luni de inchisoare cu suspendare, de Judecatoria Botosani, fiind acuzat ca a consemnat nereal ca membri ai partidului au fost exclusi din PNL, acestia pierzandu-si astfel functiile de consilieri judeteni sau locali.A iesit din partid si, cu acest prilej, a organizat o petrecere de "la revedere" cu 87 de persoane, in care o parte din invitati chiar au plans.Roxana Florentina Anusca este sotia baronului Turcanu. Acestia s-au cunoscut cand ea era presedinta tineretului liberal, ambii fiind la acel moment casatoriti. Ulterior, Roxana Anusca a avut mai multe functii politice, inclusiv un mandat in Camera Deputatilor. Ea s-a remarcat prin prezenta in topul rusinii, facand parte la acel moment dintre deputatii necuvantatori din Parlament.Familia baronului Turcanu fusese implicata in diverse afaceri cu carne si abatoare, inclusiv in celebrul scandal cu carnea de cal. Baronul l-a promovat pe fratele sau, Mihai Turcanu, in importanta functie de sef al Agentiei Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) in timpul guvernarii USL. Ulterior, Mihai Turcanu a ajuns europarlamentar PNL.Turcanu l-a avut alaturi multa vreme pe baronul local Costel Soptica, deputat in legislatura 2012-2016 si apoi ales senator din partea PNL. Soptica a fost numit de baronul Turcanu director coordonator al filialei PNL, in semn de respect pentru protocolul asigurat la restaurantul lui Soptica.Pe vremea cand era deputat, a fost acuzat ca a dat tepe partenerilor de afaceri, iar Fiscul i-a executat silit cele opt imobile de pe firma.Presa locala l-a acuzat ca a incasat in mod ciudat, la inceputul anului 2015, circa 120.000 de euro pentru lucrarile de reabilitare ale sediului primariei comunei Vaculesti, unde primarul ii este prieten.De la inceputul pandemiei de COVID-19, Soptica si-a pus si la dispozitia autoritatilor hotelul familiei sale, aflat in centrul municipiului Botosani. Astfel, cele 38 de camere ale hotelului au gazduit, timp de 14 zile, pentru 80 de euro pe noapte (cazare si mancare), persoanele intrate in carantina ca fiind suspecte de coronavirus.Practic, senatorul liberal a incasa zilnic aproximativ 3.040 de euro, ceea ce inseamna ca pentru 14 zile a primi 42.500 de euro.La conducerea Judetului Calarasi se afla Vasile Iliuta , (fost PNL-ist, actual PSD-ist). Politicianul a fost prins de doua ori baut la volan. In 2017, oprit de politisti pentru un control de rutina, s-a dat jos din masina si a luat-o la fuga, fiind prins de agenti abia in fata locuintei sale.Presa a mai relatat ca Vasile Iliuta e cercetat intr-un dosar pentru ca a facut "cadou" o unitate militara catre un particular. El a cedat cladirea si 70.000 mp lui Valentin Tudor, care ulterior va pune bazele unei ferme de porci ilegale, cu sprijinul CJ Calarasi. Acolo va aparea primul focar de pesta porcina din judet.In 2019, personalul de curatenie din Consiliul Judetean Calarasi l-a acuzat pe Vasile Iliuta ca le pune pe femeile de serviciu ca in timpul programului sa curete spatiile proprietate privata detinute de acesta. Vasile Iliuta, presedintele Consiliului Judetean Calarasi, detine un restaurant in zona Ivanesti, dar si o ferma in satul Valcelele. Ingrijitoarele au declarat ca erau folosite pentru a presta diverse activitati in aceste spatii, in timpul programului de lucru, inclusiv sa gateasca ciorba de burta, sarmale si gratare.La inceputul anului in curs, liberalii s-au intalnit intr-o sedinta si au anuntat ca Iliuta nu mai este membru al PNL. Vasile Iliuta a sustinut ca toata aceasta "regie", una "bine pusa la punct", i-ar apartine actualului senator PNL, Raducu Filipescu, omul de la care, spune el, "pleaca toate rautatile in PNL", supranumit de Vasile Iliuta "spaga in chiloti'"Nu mai este un secret faptul ca cei care ani de zile au tinut municipiul si judetul intr-o zona de subdezvoltare sunt foarte deranjati de tot ceea ce fac pentru a indrepta lucrurile. Stiti foarte bine ca de 3 ani si jumatate tot incearca sa ma elimine din functia administrativa pentru ca le-am deranjat in permanenta blaturile si interesele", a scris presedintele Consiliului Judetean Calarasi, intr-un mesaj publicat pe Facebook Raducu Filipescu este considerat cel mai influent politician din Baragan. Actual senator PNL a avut trei mandate la activ incepute in 2004 in fruntea Consiliului Judetean. Raducu George Filipescu este unul din pionii importanti ai Partidului National Liberal din teritoriu. El a controlat organizatiile liberale din sudul Romaniei si spera sa ramana sef al viitoarei regiuni de Sud ce trebuia sa se infiinteze odata cu regionalizarea Romaniei. De altfel a si scris un proiect de regionalizare, dorind sa devina baron peste Calarasi, Ialomita, Giurgiu si Teleorman.La sfarsitul anului 2011, Agentia Nationala de Integritate (ANI) a inaintat catre procurori un dosar ce-l viza. Raducu Filipescu era suspectat de abuz in serviciu si s-ar fi aflat in incompatibilitate, dupa ce, in exercitarea celui de-al doilea mandat, si-ar fi dat bani singur.Din pozitia de presedinte al CJ Calarasi, Raducu Filipescu ar fi semnat alocarea a peste un milion de lei, in 2009 si in 2010, catre doua firme pe care tot el le conducea. Este vorba despre SC EcoAqua SA si SC Ecomanagement Salubris SA, infiintate ca doua asociatii de dezvoltare intracomunitara, persoane juridice de drept privat cu statut de utilitate publica.Ele aveau ca scop reabilitarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare si de colectare a deseurilor reziduale din tot judetul. "Filipescu Raducu-George a votat si semnat Hotararile Consiliului Judetean Calarasi nr. 32/2009 si nr. 25/2010 privind aprobarea bugetului Judetului Calarasi pe anul 2009, respectiv pe anul 2010. Prin intermediul celor doua hotarari, a fost aprobata si alocata suma totala de 1.045.000 lei catre cele doua asociatii de dezvoltare intercomunitara, EcoAqua si Ecomanagement Salubris in cadrul carora Filipescu Raducu-George detine calitatea de presedinte si functia de presedintele al Consiliului Director", se arata in comunicatul ANI de la vremea respectiva.Porecla de "spaga in chiloti" si-a castigat-o dupa ce a fost arestat, dupa cum povesteste fostului sau sef Vergil Banea. Filipescu era la acea vreme un simplu angajat la Intreprinderea de Transport Local. Ar fi primit mita inclusiv o suma de bani pe care i-a bagat la slip. Banii de la slip ar fi venit de la un sofer care voia sa isi angajeze sotia pe post de taxatoare de bilete.Singurul martor la flagrant , Banea povesteste intr-un clip video, cu lux de amanunte, cum, in timpul flagrantului, procurorii si politistii i-au gasit lui Filipescu mita in sertarele biroului dar si in slip.La inceputul acestui an, Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a declansat urmarirea penala impotriva baronului liberal Raducu Filipescu, acuzat de abuz in serviciu, conflict de interese si schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei unor bani europeni.Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui este unul dintre cei mai puternici si mai influenti politician din aceasta zona a tarii.Dumitru Buzatu conduce Organizatia Judeteana Vaslui a Partidului Social Democrat si a intrat in politica in anul 1992, atunci cand a ajuns deputat pe listele PDSR. El a ocupat aceasta functie pana in 2004, cand a fost ales vicepresedinte al CJ Vaslui. A ocupat aceasta functie pana la alegerile din vara lui 2012, atunci cand a fost ales presedinte al CJ, fiind votat de aproximativ 60% din voturi. In acest moment,se afla la al doilea mandat de sef al judetului.Dumitru Buzatu are acum un salariu cu putin mai mic decat cel al Presedintelui Romaniei. Legea salarizarii unitare, impusa de PSD si intrata in vigoare de la 1 iulie 2017, a dat mana libera sefilor administratiei locale in stabilirea salariilor angajatilor din primarii si consilii judetene. Astfel, salariile angajatilor din Consiliile Judetene si primarii au explodat, iar salariu lui Buzatu a crescut de 4,5 ori in patru ani, conform Newsweek.Buzatu este seful peste un judet care reprezinta polul saraciei in regiunea Nord-Est. El a castigat in perioada starii de urgenta 23.400 de lei pe luna, in timp ce salariul mediu net in Vaslui nu depaseste suma de 2.200 de lei.Conform declaratiei de avere, detine 13 terenuri in judet, care insumeaza 161.848 mp, sase cladiri, doua masini, o barca si 82.000 de lei in conturi.In 2014, presa consemna ca Dumitru Buzatu scria in declaratia de avere ca valoarea celor sapte hectare cumparate la Zapodeni si Stefan cel Mare este de 7.000 de lei, in conditiile in care, pe piata imobiliara in zona respectiva un hectar costa intre 1.500 si 3.000 de euro. Terenurile cumparate in cele doua comune au fost transformate intr-o veritabila ferma pomicola, suprafetele fiind plantate cu pomi fructiferi.Ulterior, familia Buzatu si-a sporit domeniile agricole cu inca cinci hectare de teren la Negresti. Interesant este ca in nicio declaratie de avere nu apar utilajele agricole pentru cultivarea acestor terenuri.Si fiul sau detine o ferma construita cu bani europeni. Dupa preluarea functiei de secretar de stat, Tudor Buzatu s-a autosuspendat din functia de administrator al fermei.Dumitru Buzatu este casatorit cu Gabriela Cretu, senator PSD si unul dintre ce mai longevivi politicieni de Vaslui, fiind si deputat, europarlamentar si senator incepand cu anul 2004.In 2019 a avut o iesire nervoasa in fata reporterilor emisiunii" Romania te iubesc", de la ProTV, in momentul in care a fost intrebata despre initiativele legislative avute in Parlament menite sa-i ajute pe oamenii din judetul care i-au acordat votul."Eu cred ca nu stiti cu cine vorbiti. Iesiti afara!. Nu am de ce sa va dau explicatii!"." Nu vreti sa le explicati vasluienilor pentru ce va voteaza...", a insistat jurnalista. " Nu-i nimic! Ei ma voteaza, nu e nicio problema", a replicat Gabriela Cretu.Tudor Buzatu, fiul lui Dumitru "Mitica" Buzatu, a fost propulsat la randu-i in lumea politica inalta. Prima data a aterizat in functia de director executiv al Centrului de Resurse pentru Afaceri Vaslui (CRAV). Infiintat in luna martie 2009, Centrul de Afaceri este o societate care apartine in proportie de 70% Consiliului Judetean si 30% Consiliului Local, acesta fiind motivul pentru care Buzatu a fost acuzat de "nepotism "in nenumarate randuri. Ulterior, in 2018, a devenit secretar de stat in ministerul condus de un alt parlamentar de Vaslui, Ana Birchall Numele lui Dumitru Buzatu este legat si de unul dintre cele mai mari scandaluri de coruptie din judet, cel al arestarii lui Vasile Mitrea, fostul director al Agentiei pentru Protectia Mediului.Vasile Mitrea a fost acuzat ca, incepand din anul 2011, de cand a fost monitorizat de procurori, a luat spagi in valoare de 1,5 milioane de lei, plus alte sume importante in euro. Din acesti bani, Mitrea ar fi finantat campania electorala a liderului PSD Buzatu cu aproape un miliard de lei vechi.Conform rechizitoriului, Mitrea a platit 11 persoane din alte judete sa vina si sa voteze la alegerile locale din comuna Epureni pentru o ruda de-a sa, precum si pentru Dumitru Buzatu, candidatul de atunci al PSD la presedintia Consiliului Judetean.Procurorii l-au interceptat pe Dumitru Buzatu discutand cu Remus Mitrea. Acesta din urma a ajuns dupa gratii, fiind condamnat definitiv la opt ani de inchisoare cu suspendare.Dumitru Buzatu nici macar nu a fost audiat de procurorii DNA in acest caz, desi interceptarile celor doi au fost folosite inclusiv la propunerea de arestare a fostului director de la Mediu, pentru a se arata influenta pe care o avea la sefii judetului.Buzatu a mai scapat o data de DNA. In 2015, dupa aproape zece ore de perchezitii , procurorii DNA au parasit sediul Consiliului Judetean Vaslui, fara sa faca vreo retinere. Surse judiciare au precizat pentruca tinta anchetei o reprezinta Dumitru Buzatu, cel care tine fraiele judetului Vaslui de 15 ani, existand suspiciuni ca acesta ar fi luat mita pentru a favoriza subcontractarea lucrarilor publice firmelor apropiate PSD.De-atunci, liniste.Dumitru Buzatu a impartit sfera de influenta in Vaslui cu Corneliu Bichinet. Fost senator PRM intre anii 2000- 2004, Bichinet este ales in 2004 presedinte al Consiliului Judetean Vaslui, fiind secondat de Buzatu. La urmatoarele alegeri a castigat functia de Vicepresedinte in Consiliul Judetean, pe care si-o pastreaza si dupa alegerile din 2012. Din 2016 este deputat PMP de Vaslui.Zece ani, Bichinet a fost director de liceu. Apoi, din partidul lui Corneliu Vadim Tudor , Bichinet a facut, de la tribuna Parlamentului, remarci rasiste despre "tigani care isi beau ajutoarele sociale" sau a citit poezii cu tenta sexuala despre partidele de vanatoare ale lui Adrian Nastase.Dupa ola PNL si o fuga la PMP, Bichinet l-a pus la punct pe Nicolae Bacalbasa, tot de la tribuna Parlamentului. Bacalbasa afirmase ca Vasluiulvioluri pe banda rulanta."Ati trecut de nenumarate ori prin Vaslui si nu v-a stricat nimeni rozeta", i-a raspuns Bichinet.Deputatul s-a mandrit apoi cu afirmatiile sale din plen:"Am intrat intr-o alimentara si toate vanzatoarele m-au felicitat: << Bravo domnu' Bichinet! >> ", relateaza Recorder. Din 11 ani de mandat la fruntea judetului Vaslui, Bichinet se mandreste in continuare cu faptul ca a ajutat cele 17 manastiri din judet. Si fanfarele, pentru ca se revendica a fi pasionat de acordeon."In mine sa aveti incredere", le-a spus jurnalistilor de la Recorder, dupa ce a incercat sa-i mituiasca.Despre Bichinet presa a relatat ca, in timpul mandatului sau la CJ Vaslui, a desfiintat in mod arbitrar Directia pentru Protectia Plantelor si a impartit bunurile acesteia. Decizia a fost anulata de Curtea de Apel din Iasi.I se reproseaza si faptul ca si-a numit fratele director la Biblioteca Judeteana, institutie subordonata CJ. Presa a afirmat ca Bichinet, in calitatea sa de presedinte al CJ, le-a oferit colegilor de partid sau prietenilor mai multe lucrari fara licitatie.Detine nu mai putin de opt terenuri, printre care unul agricol de peste 22 de hectare, dar si livezi, plantatii si pasuni.Bichinet a mai avut noua terenuri pe care le-a vandut in 2017, pentru o suma totala de aproximativ 235.000 de lei (50.000 de euro).Mare iubitor de pamant, deputatul a primit, prin donatie, de la bunica sa, un teren de 2,93 hectare, plantat cu nuc si salcam. La rubrica de bunuri imobile a celei mai recente declaratii de avere de-ale sale, Bichinet a trecut doua case, un apartament, dar si o cladire dezafectata cu o suprafata de 1.161 de metri patrati.