Trei barbati au fost retinuti in cazul reglarii de conturi dintr-o intersectie din Timisoara

Soferul atacat in intersectie pe cand era la semafor a depus plangere la Politie pentru lovire si distrugere, insa, dupa ce politistii au urmarit imaginile de pe camerele de supraveghere din zona s-au sesizat si pentru infractiunea de tulburare a ordinii si linistii publice."Cu privire la evenimentul ce a avut loc, aseara, in jurul orei 23:00, la intersectia strazilor Amurgului cu Calea Aradului, politistii Sectiei 5 Timisoara au retinut pentru 24 de ore trei barbati de 21, 23 si 38 de ani, care sunt banuiti de comiterea infractiunilor de distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice si lovire si alte violente. Acestia sunt introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Timis", transmite IPJ Timis.Dupa audieri, a iesit la iveala si motivul atacului din intersectie. In masina cu soferul agresat se afla o tanara de 23 de ani, care s-a indragostit de acesta si a venit la Timisoara, pentru el, din Austria.Soferul atacat este nepotul cantaretei de manele Sorina Guta, este insurat si are 3 copii. Familia fetei n-a fost de acord cu relatia celor doi, astfel ca rudele au decis sa opreasca idila si sa o recupereze pe fata.Sorina Guta e fosta iubita a cantaretului de manele Nicolae Guta.Incidentul a avut loc in noaptea de duminica spre luni, intr-o intersectie din Timisoara. Un tanar de 29 de ani care astepta la semafor a fost atacat de mai multi barbati inarmati cu bate, care au venit cu o alta masina care a venit brusc in fata celui care astepta, blocandu-l. Atacatorii au lovit masina, in timp ce soferul incerca sa scape.Acesta a dat cu spatele cativa metri, insa n-a scapat de agresori, care au reusit sa-l loveasca de cateva ori. In cele din urma a scapat si a fugit. Nu a fost ranit grav.Potrivit politistilor, a fost vorba de o reglare de conturi dupa o rafuiala mai veche intre mai multi romi din Timisoara.