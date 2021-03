Motivul bizar pentru care un jucator de fotbal a fost dat afara de la echipa. Cine i-a organizat ziua de nastere

Reglare de conturi?

CITESTE SI:

Jurj este component al echipei de fotbal CSM Focsani 2007, care se bate la promovarea in Liga a II-a valorica a tarii, si i se reproseaza ca si-a facut ziua de nastere cu un condamnat penal, un potent afacerist din Focsani, care i-ar fi organizat fotbalistului intreaga petrecere."Urmare a faptului ca jucatorul Jurj Sergiu Petrica nu a putut justifica motivul pentru care a acceptat ca fost arbitru Marius M. condamnat penal pentru arbitraje trucate si jucator de pariuri sportive i-a organizat gratuit serbarea zilei de nastere la domiciliul acestuia, acest fapt a condus la rezilierea contractului de activitate sportiva.Urmare celor de mai sus, va aducem la cunostinta ca sectia de fotbal se delimiteaza total de activitatea sa, de asocierea cu jucatori de pariuri sportive sau persoane care au fost condamnate pentru trucarea jocurilor sportive, motiv pentru care va informa Comisia de Integritate a FRF despre acest aspect", arata Nicuta Oprea, presedintele sectiei de fotbal a CSM Focsani 2007.Renuntarea la fotbalist, care este de altfel golgeterul echipei, intr-un moment in care echipa sa se bate pentru a promova in liga superioara, este vazuta de suporteri ca o reglare de conturi a conducatorilor echipei, care nu are nicio legatura cu fotbalul.Jurj a jucat in trecut pentru Rapid Bucuresti si Universitatea Craiova , dar si in Italia, la Hellas Verona, fiind component de baza al echipei nationale a Romaniei Under 19.Fotbalistul nu a dorit sa comenteze situatia sa de la club si cel mai probabil va apela la serviciile impresarei sale, Ana Maria Prodan, pentru a-si gasi o alta echipa.Cat despre condamnatul penal care i-a organizat ziua lui Jurj, acesta este fostul arbitru Marius Martis, care are mai multe afaceri in oras, condamnat in urma cu un deceniu in dosarul "Mita pentru arbitri", dupa ce prin intermediul sau patronul clubului FC Arges, Cornel Penescu , i-a dat unui alt arbitru 21.000 de dolari pentru a facilita un rezultat bun pentru FC Arges in meciul cu Steaua Bucuresti, joc disputat in anul 2009.