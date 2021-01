Valul de frig provoaca haos in sistemul energetic mondial. Ce au fost sfatuiti consumatorii

Frigul a luat piata energetica prin surprindere. Cresterea consumului de energie in timpul iernii, cumulata cu o productie scazuta de energie eoliana, inchiderea unor termocentrale si intarzierile inregistrate de navele care transporta gaze lichefiate au scos in evidenta deficientele cu care se confrunta sistemul energetic mondial, in contextul unor conditii meteo care urmeaza sa devina si mai volatile.Un fenomen meteo relativ rar, denumit vortexul polar, ameninta sa trimita temperaturi scazute in America de Nord, Europa si Asia incepand de la finele lunii ianuarie."Distorsiunile provocate de vortexul polar par sa prelungeasca conditiile dificile din timpul iernii in unele zone din emisfera nordica si posibil din Europa. Este posibil sa mai dureze. Mai multe companii incep sa resimta efectele iar preturile ridicate la electricitate incep sa ii afecteze pe marii consumatori", spune analistul David Thomas.Conditiile meteo extreme au impins deja preturile la electricitate, combustibili si nave de transport la cotatii record.In Asia, preturile spot la gaze naturale lichefiate au crescut de 18 ori comparativ cu minimele inregistrate anul trecut iar pretul gazelor pe piata din Europa a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani. China are probleme in a asigura aprovizionarea cu electricitate pe fondul celor mai scazute temperaturi de dupa 1966. Marii consumatori industriali sunt primii carora le-a fost redusa aprovizionarea cu electricitate, urmati de cladirile comerciale, pentru a putea fi asigurata aprovizionarea consumatorilor rezidentiali.In Japonia, companiile de utilitati au cerut consumatorilor sa conserve electricitatea, iar Guvernul de la Tokyo a cerut producatorilor independenti sa majoreze productia la maxim.La inceputul acestei saptamani, operatorul retelei energetice din Franta a emis un avertisment cu privire la nivelul ridicat al cererii si a facut un apel catre consumatori sa se imbrace mai gros in loc sa porneasca instalatia de incalzire. La randul sau, compania de utilitati Electricite de France SA i-a sfatuit pe consumatorii sa amane spalatul hainelor in contextul in care cererea de electricitate este la un nivel ridicat.In Spania, guvernul analizeaza modalitatile prin care poate interveni pe piata de electricitate, dupa ce au avut loc cresteri bruste de preturi, cum s-a intamplat cand cererea a explodat dupa ce capitala Madrid s-a confruntat cu caderi neobisnuite de zapada. Facturile unor consumatori de pe piata reglementara sunt legate de preturile angro, care sunt la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu.Cat de frig va fi in restul iernii ar putea fi factorul crucial care va decide daca preturile ridicate la energie se vor mentine. Insa chiar daca temperaturile vor incepe sa creasca, impactul asupra livrarilor de gaze lichefiate ar putea sa se resimta chiar si la vara si sa se rasfranga si asupra altor piete. In conditiile in care nordul Asiei, cel mai mare consumator de gaze lichefiate, isi reface stocurile, aceasta cerere va sustine preturile de referinta pe intreg parcursul anului 2021. In aceste conditii analistii de la Wood Mackenzie Ltd. sustin ca ceea ce se anunta a fi o vara a anului 2021 bine echilibrata ar urma sa fie una din ce in ce mai tensionata.CITESTE SI: Doi romani din Germania, ucisi cu sange rece chiar de cei pe care-i ajutasera cu casa si masa. Cazul care a pus pe jar politia germana