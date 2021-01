Vasile Astarastoae, pledoarie anti-vaccin: "Bicepsii mei nu se compara cu cei care apar la TV si nu vreau sa ma fac de ras"

Vasile Astarastoae: "Astept vaccinurile care o sa apara mai tarziu pe piata"

"Exista semne de intrebare cu privire la eficienta, dar mai ales cu privire la efectele pe termen lung"

"Nu ma voi vaccina. Eu nu dau sfaturi. Singurul lucru pentru care m-am batut este sa se respecte autonomia pacientului si sa fie cu consimtamant si informat, nu obligatoriu. Cand consimtamantul acesta nu este chiar informat este cu totul altceva. De fapt consimtamantul in momentul de fata a ajuns un mijloc de protectie pentru medici si nu de respect de autonomie", a declarat Vasile Astarastoae. "Eu astept daca va fi nevoie cand ma vaccinez acele vaccinuri chiar prin aceasta tehnologie, desi nu prea am incredere in ea dar asta este o problema strict personala, care o sa apara pe piata mai tarziu de la Johnson&Johnson, Sanofi sau Smith Kline si mai sunt cateva firme. Ele lucreaza pe indelete fara sa se grabeasca si sa fie intr-o cursa contracronometru pentru ca respecta toate fazele de elaborare a unui vaccin. Daca imi voi da seama ca se intampla ceva si este mult mai grav decat ce este in prezent ma gandesc sa ma vaccinez. Acum nu ma vaccinez din alt motiv. Am vazut ca toata lumea apare si isi arata bicepsii. Ai mei nu se compara cu cei care apar la TV si nu vreau sa ma fac de ras." Profesorul universitar iesean este de parere ca exista semne de intrebare cu privire la eficienta, dar mai ales cu privire la efectele pe termen lung."Am observat o chestiune foarte grava, ca si cum cei care nu se vaccineaza comit o infratiune. Hai sa privim lucrurile foarte clar. In momentul de fata exista niste semne de intrebare. Exista semne de intrebare cu privire la eficienta, dar mai ales cu privire la efectele pe termen lung. Trebuie sa pui aceasta intrebare. Lumea trebuie sa stie. Toate vaccinurile care s-au pus pe piata sunt cu aprobare conditionata si sunt trecute la FDA si EMA in faza trei. Adica persoanele vaccinate trebuie sa fie monitorizate timp de trei ani de zile, dar nu te duci si te uiti la el si spui: arata bine. Monitorizat inseamna investigatii , testarea anticorpilor etc. si bininteles efectele secundare pe termen mediu. Unele persoane sunt reticente, prudente. Daca nu se vaccineaza nu inseamna ca sunt infractori sau inapoiati", a mai spus Vasile Astarastoae.