VIDEO Dumitru Dragomir a sarit sa il bata pe protestatarul Marian Ceausescu. Fostul sef al LPF a luat foc cand a fost numit "jigodie"

Intampinat cu apelativele "scursura comunista, sluga, lichea, jigodie", Dumitru Dragomir a vrut sa sara la bataie. Fostul sef al LPF a luat foc in momentul in care Ceausescu l-a numit "jigodie". In momentul in care Dumitru Dragomir a auzit cuvantul "jigodie" a sarit la bataie si a dat cu piciorul in protestatar."Cum ai zis? Mi-a zis jigodie? Bai, mi-ai zis jigodie?", a reactionat Dragomir, napustindu-se asupra lui Ceausescu. Mitica Dragomir a fost tinut de soferul sau, evitandu-se astfel escaladarea conflictului.