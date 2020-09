VIDEO. Scandal in curtea Catedralei Mitropolitane din Iasi. Trei persoane au fost retinute

Totul s-a intamplat joi seara, in jurul orei 17.00, imediat dupa slujba. Cei veniti sa se reculeaga au sunat la 112, iar la sediul Mitropoliei au fost trimisi mai multi politisti locali si jandarmi , potrivit Ziua de Iasi 19 persoane din Vaslui au fost duse la audieri, conform Politiei Iasi. In acest caz a fost deschis un dosar penal in care se fac cercetari pentru tulburarea ordinii si linistii publice.De asemenea, trei barbati au fost retinuti de politisti pentru 24 de ore, urmand ca vineri sa fie prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi. Toate persoanele implicate in scandal au fost amendate conform Legii nr. 55/2020 pentru nerespectarea masurilor individuale de protectie a vietii.Politia transmite ca persoanele implicate in conflict au refuzat sa depuna plangere prealabila pentru infractiunea de lovire sau alte violente.Citeste si: