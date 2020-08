VIDEO Urmarile scandalului dintre interlopii din Murgeni: zece barbati au fost retinuti pentru 24 de ore. Acuzatiile politiei

"In completarea materialelor de presa transmise de Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui in cadrul buletinelor informative din 13 august, respectiv 14 august a.c., dorim sa va informam ca in cursul zilei de astazi, fata de 10 barbati din Murgeni, judetul Vaslui, ce au varste cuprinse intre 21 si 55 de ani, a fost luata masura retinerii pentru 24 de ore. Fata de inca 31 de persoane a fost luata masura sanctiunii contraventionale pentru incalcari ale Legii nr. 61 din 1991 (republicata) pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice", a anunsat sambata IPJ Vaslui.Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad pentru infractiunile de "tulburarea ordinii si linistii publice", "distrugere", "lovire sau alte violente" si "violare de domiciliu".Mai multe echipaje de politisti, jandarmi si luptatori de la Serviciul pentru Actiuni Speciale au intervenit, joi seara, in orasul Murgeni, judetul Vaslui, dupa ce zeci de persoane s-au adunat pe o strada din zona centrala si au provocat un scandal Politia Judeteana Vaslui a fost sesizata, joi, printr-un apel la 112, ca, in orasul Murgeni, judetul Vaslui, mai multe persoane s-au adunat pe o strada din zona centrala, tulburand ordinea si linistea publica."La fata locului au intervenit imediat politistii, jandarmii si politistii locali si, suplimentar, au fost dirijate in zona echipaje de politie , luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale si jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui, care au restabilit ordinea si linistea publica. In urma derularii evenimentului, nici o persoana nu a fost vatamata", a transmis atunci Politia Judeteana Vaslui.