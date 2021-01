VIDEO Valeriu Gheorghita: "Platforma de programare pentru etapa a doua de vaccinare este operationala din 15 ianuarie"

"In ceea ce priveste modalitatea de programare, platforma va fi gata pe 15 ianuarie, de la ora 3.00 (15.00 - n.r.) se va putea incepe programarea persoanelor pentru etapa a doua in centrele de vaccinare care vor fi pregatite. Modalitatea de programare va fi pentru persoanele cu varsta peste 65 de ani - programarea se poate face individual, se poate face prin medicul de familie, se poate face prin serviciile de call center. Si aici, ca noutate, vom avea un numar unic, la nivel national - 021 414 44 25.Sunand la acest numar, apelurile vor fi preluate in cele de 42 de call center-uri distribuite la nivelul fiecarui judet. O alta modalitate de programare se poate face prin directia de asistenta sociala din primarii sau prin intermediul apartinatorilor, care pot sa-si faca cont si sa inscrie pana la maximum 10 persoane din aceeasi familie", a declarat Gheorghita la Palatul Victoria Potrivit acestuia, in etapa a doua vor intra in acelasi timp atat persoanele care sunt la grupa de risc pentru forme severe, persoanele cu varsta peste 65 de ani cu boli cronice, precum si persoanele care deservesc activitati esentiale.Pentru persoanele care sunt in evidenta cu boli cronice sub varsta de 65 de ani, a mai precizat el, programarea se face "in mod corect prin medicul de familie"."Daca persoana respectiva nu are acces la un medic de familie sau nu are medic de familie, se poate face programare prin serviciul de call center, individual, pe pagina web, prin directia de asistenta sociala sau prin intermediul apartinatorilor", a adaugat Gheorghita.Pentru persoanele care deservesc activitati esentiale, programarea se poate face prin angajator si, de asemenea, atunci cand angajatorul inscrie persoanele pe care le are angajate sau in contract de prestari pentru acele activitati esentiale, beneficiarul poate sa-si stabileasca, dupa ce este validat de angajator, ziua si centrul unde vrea sa mearga sa se vaccineze, a mai spus dr. Valeriu Gheorghita.CITESTE SI: EXCLUSIV Cum se organizeaza vaccinarea in tara: "Termometre din alea trebuie sa ne dati dumneavoastra, cumva", "La noi e centru de vaccinare?", "Ce depozitare vaccin, cand eu incropesc de trei lei sapun?"