Ioana Mihaila, pesimista cu privire la revenirea la scoala a tuturor elevilor: Ar trebui sa asteptam un control bun al pandemiei

"Cu ministrul Educatiei am discutat despre revenirea la scoala pentru clasele terminale si pentru clasele din invatamantul special, iar daca ne vom afla intr-o situatie absolut favorabila, in care incidenta sa fie mult, mult scazuta, atunci da, va putea fi pe masa optiunilor si revenirea claselor. Dar ar trebui ca pandemia sa fie foarte, foarte bine controlata si incidenta sa fie extrem de redusa, ceea ce nu cred sa se intample chiar in doua saptamani. (...) Scolile functioneaza pentru clasele terminale si pentru clasele primare si, de asemenea, in invatamantul special, dar cred ca trebuie sa asteptam un control bun al pandemiei pentru a reveni in scoli in format intreg al claselor", a declarat Mihaila miercuri seara, la TVR1.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , declarase marti ca este posibil ca, peste doua saptamani, sa inainteze o propunere de revenire la scoala a tuturor elevilor.