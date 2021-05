Ministrul Educatiei: "De maine vor putea merge la scoala 2,7 milioane de elevi". Cate localitati raman cu salile de clasa inchise

El afirma ca daca trendul descendent al ratei de infectare se confirma, si cei 200.000 de elevi care mai fac cursuri online, in 534 de localitati cu incidenta peste 1 la mie, vor putea merge in clase."Din fericire, trendul descendent al ratei de infectare se confirma si speram sa se confirme in continuare, chiar daca sunt momente critice, doua saptamani de la revenirea din vacanta, dupa aceea vom avea doua saptamani de la introducerea masurilor de relaxare, speram sa se confirme acest trend descendent", a afirmat Sorin Cimpeanu , marti seara, la TVR.El a adaugat ca, in masura in care trendul se pastreaza, si cei 200.000 de elevi care au mai ramas in online, in 534 de localitati unde rata de infectare este peste unu la mie, vor putea sa revina la scoala."Asta inseamna ca in online mai sunt acum 7% din numarul total de elevi din Romania. Cu alte cuvinte, de maine vor putea merge la scoala - si sunt atent la nuanta - vor putea merge la scoala 93 la suta din numarul total de elevi din Romania. 2,7 milioane", a punctat ministrul Educatiei.El a mentionat ca indeamna directorii sa se asigure de respectarea regulilor si masurilor de protectie, explicand ca, daca o scoala nu poate asigura program decalat, iar in pauze se creeaza aglomeratie, se impune purtarea mastii.