Omul de afaceri Dorinel Edu, inculpat pentru ca "a spalat" peste 3,9 milioane lei. Politistii i-au pus sechestru pe avere

A furat si... a turnat

Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de Biroul de presa al Politiei Bihor, omul de afaceri in varsta de 55 ani a intrat in atentia politistilor in 2017, pentru mai multe afaceri care s-ar fi derulat in perioada 2015-2016, scrie publicatia Bihoreanul.ro "Cu complicitatea barbatului de 34 de ani, reprezentant al unei societati comerciale cu sediul in judetul Iasi, cu comportament de tip "fantoma", oradeanul in varsta de 55 ani ar fi inregistrat in evidenta contabila a societatilor documente de achizitie de materiale feroase, respectiv facturi fictive, in valoare totala de 3.913.565 lei, pentru a-si diminua obligatiile fiscale datorate bugetului general consolidat al statului", se precizeaza in informarea politistilor.Prejudiciul total cauzat bugetului de stat ca urmare a acestor operatiuni este de 1.262.440 lei, reprezentand TVA si impozit pe profit. Paguba a fost recuperata integral, prin aplicarea de masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile detinute de cei doi afaceristi.Ancheta a fost finalizata, iar dosarul inaintat de politisti Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere in judecata a celor doi oameni de afaceri.Patron al unor firme de constructii care a beneficiat de-a lungul anilor de mai multe contracte publice si care anul trecut au inregistrat o cifra de afaceri de 19 milioane lei, Edu Dorinel a fost protagonist de-a lungul anilor in numeroase anchete penale.El a mai fost trimis in judecata chiar in aceasta vara, pentru complicitate la evaziune fiscala, iar in 2013 a si fost arestat preventiv, intr-o alta cauza, nefinalizata inca, acuzat ca a inregistrat in evidenta contabila a trei dintre firmele sale, achizitii de bunuri si prestari servicii de la firme fantoma in valoare de peste 36 milioane lei. Prejudiciul estimat de catre inspectorii fiscali in acel caz depaseste suma de 14,2 milioane lei.Afaceristul a ajuns cunoscut ca denuntator al fostului prim- procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, Vasile Popa, in prezent incarcerat pentru executarea unei pedepse de 6 ani de detentie, dupa ce a sustinut ca acesta i-a pretins bani si servicii in valoare de peste 50.000 euro, ca sa-i asigure protectia in anchetele penale care il vizau. In urma procesului, instantele de judecata l-au achitat pe Popa de acuzatiile aduse de Edu, stabilind ca faptele nu exista.