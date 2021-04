A murit de COVID-19 unul dintre cei mai importanti dogmatisti ai Bisericii Ortodoxe Romane, fost colaborator al Securitatii comuniste

Colaborator al fostei securitati

"Parintele a fost un mare dogmatist, in traditia lui Dumitru Staniloae si Isidor Todoran. Potrivit experientei mele in acest domeniu, a fost unul dintre cei mai importanti ecumenisti al Bisericii noastre, mai ales in contextul dialogului ecumenic cu Bisericile Luterane. Intre colegii de generatie profilati si pe teologie ecumenica s-a distins nu doar printr-o buna cunoastere a pozitiei ortodoxe intr-o problema aflata in discutie, ci si prin aprofundarea invataturii de credinta a partenerilor de dialog. In felul acesta a contribuit hotarator la cristalizarea unor puncte de convergenta dintre invatatura de credinta a Bisericii noastre si cele ale altor confesiuni crestine", a anuntat preotul profesor Dorin Zosim Oancea. Sicriul cu trupul neinsufletit al parintelui profesor va fi depus marti , 13 aprilie, la ora 10:00, in Catedrala Mitropolitana "Sfanta Treime" din Sibiu. Slujba inmormantarii se va savarsi, in Catedrala Mitropolitana, miercuri, 14 aprilie, de la ora 10:30. Prof. Ioan Ica senior va fi apoi inhumat in Cimitirul Muncipal Vechi din Sibiu.C.N.S.A.S. a constatat in anul 2010, la solicitarea cotidianului "Evenimentul Zilei", ca preotul profesor universitar Ioan Ica senior a fost recrutat in anul 1975 in calitate de colaborator al Securitatii, semnand un angajament in acest sens, sub numele conspirativ " Lucian Popescu "". Decizia C.N.S.A.S. a fost confirmata de Curtea de Apel Bucuresti prin sentinta civila nr. 6410 din 2.11.2011. Nota de constatare a relevat ca acesta a fost recrutat "pentru supravegherea informativa a cetatenilor straini care viziteaza Institutul Teologic Ortodox si Mitropolia Ortodoxa din Sibiu" si a semnat un angajament sub numele conspirativ "Lucian Popescu", din care reiese ca a acceptat colaborarea in secret cu organe ale Securitatii Statului in directia informarii asupra unor aspecte sau fenomene negative, ce interesau aceasta structura a statului.