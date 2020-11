Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe a spus ca Trump spera ca toate trupele din Afganistan si Irak sa se intoarca acasa pana in luna mai

O'Brien a vorbit cu reporterii dupa ce Pentagonul a anuntat retragerea de trupe din Afganistan si Irak pana pe 15 ianuarie, cu cinci zile inainte de incheierea mandatului lui Trump."Presedintele spera ca pana in luna mai acestia se vor intoarce acasa in siguranta si in totalitate", a spus O'Brien.Pentagonul a anuntat ca presedintele Donald Trump va reduce drastic prezenta fortelor americane in Afganistan, de la 4.500 la 2.500 de soldati, inainte de a pleca din functie, renuntand la retragerea completa pana la Craciun, despre care vorbise anterior.Pentagonul a anuntat si o retragere modesta din Irak, unde numarul soldatilor va fi redus de la 3.000 la 2.500.CITESTE SI Boris Johnson recunoaste ca un acord post-Brexit cu UE este incert