"Agata gagica, il lucra fetita, poc, poc." Cum racola Securitea oameni de afaceri straini

Scriitor in acele timpuri si mai tarziu colaborator la Consiliul National al Arhivelor Securitatii, Mircea Dinescu a povestit cum serviciile secrete din perioada lui Nicolae Ceausescu foloseau femei ca sa racoleze oamenii de afaceri straini."Erau plasate de baietii de la Secu la Athenee Palace, unde veneau mari oameni de afaceri si la Inter (n.r. hotelul Intercontinental din Bucuresti)Eu am lucrat la CNSAS si am vazut cateva dosare...fetele erau informatoare...agatau oameni de afaceri.La Athenee Palace erau vreo 3 camere, unde erau instalate de astea, de filmare..si mai venea un om de afaceri, un elvetian...agata gagica, il lucra fetita, poc, poc, poze si la plecare, pe aeroport , veneau baietii si ziceau: Stimate domn, va place aceasta fotografie? sunteti casatorit?Ce ar fi sa vada sotia dumneavoastra asa ceva...ala ingalbenea de spaima, devenea un informator, il mulgeau de mici secrete", a povestit Mircea Dinescu la emisiunea Poezie si Delicateturi, de la Prima TV.Dinescu a fost unul dintre disidentii regimului comunist, fiind chiar arestat de Securitate la un moment dat.